Ad Alghero non si passa: l’Amatori Rugby ferma la capolista Calvisano

L’Amatori Rugby Alghero riscrive le regole sul proprio campo: battere il Calvisano, capolista e tra le formazioni più solide del campionato, con un netto 32 a 23, non è solo una vittoria, ma un messaggio. Cinque punti fondamentali per la classifica e una prestazione che ha infiammato i circa 300 tifosi presenti al campo.

La partita, diretta dall’arbitro Filippo Vinci, ha preso il via con il Calvisano subito in controllo, portandosi avanti 11 a 0 grazie ai piazzati di Bruniera e alla meta di Consoli. Ma Alghero non ha tardato a reagire: la prima svolta è arrivata con Armani, che ha accorciato le distanze, seguita dalla meta di Spirito trasformata da Delli Carpini, per chiudere il primo tempo sul 12-11.

Nella ripresa, l’Amatori ha preso il comando del gioco. Una spettacolare meta di Natchebia, eletto man of the match, ha dato il via alla fuga. Perello ha poi firmato un’altra marcatura decisiva, mentre il piede preciso di Delli Carpini ha arrotondato il punteggio con due piazzati perfetti. Calvisano ha provato a reagire nel finale con la meta di Mori trasformata da Bruniera, ma il distacco era ormai incolmabile.

La vittoria dell’Amatori Rugby Alghero non è solo frutto di tattica e tecnica, ma di cuore e determinazione. La squadra allenata da Marco Anversa ha dimostrato ancora una volta che, sul proprio campo, nessuno è al sicuro. Il messaggio è chiaro: ad Alghero non si passa.





Tabellini

Amatori Rugby Alghero vs Rugby Calvisano 32 a 23 (5 a 0)

Amatori Rugby Alghero: Delli Carpini, Delrio (5° st Calabrò), Russo, Serra (cap), May, Perello, Armani, Fierro, Shelqeti (39° st Marcellan), Lenoci, Canulli, Manfredi, Cincotto (10° st Stefani), Spirito (5° st Marchetto), Natchebia.

A disposizione: Stefani, Marchetto, Gueye, Capozzucca, Marcellan, Marrone, Calabrò, Bombagi.

Allenatore: Marco Anversa

Rugby Calvisano: Bronzini, Gustinelli (Costantino), Nicosia, Regonaschi, Consoli M., Bruniera, Consoli F., Maurizi (Shevchuk), Berardi, Pasquali, Zanetti, Garcia, Barbotti, Ferrari, Cristini (Manente).

A disposizione: Tirali, Bottacin, Manente, Shevchuk, Mori, Lazzaroni, Costantino, Izekor.

Allenatore: Mattia Zappalorto

Cronaca:

Primo tempo:

10° cp Bruniera 0-3, 27° cp Bruniera 0-6, 33° meta Consoli ntr. 0-11, 34° meta Armani ntr. 5-11, 38° meta Spirito tr. Delli Carpini 12-11.

Secondo tempo:

9° meta Natchebia tr. Delli Carpini 19-11, 16° meta Bronzini ntr. 19-16, 22° meta Perello tr. Delli Carpini 26-16, 25° cp Delli Carpini 29-16, 33° cp Delli Carpini 32-16, 40° meta Mori tr. Bruniera 32-23.

Cartellini gialli:

Primo tempo: 36° Zanetti, 39° Maurizi.

Secondo tempo: 39° Lenoci.

Man of the Match: Natchebia

Spettatori: circa 300

Punti in classifica: Amatori Rugby Alghero 5, Rugby Calvisano 0