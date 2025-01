Web Project Sottorete e Sottorete Alghero inarrestabili: doppia vittoria a Castelsardo

In Serie D, la Web Project Sottorete si è dimostrata superiore all’ASD Maresport, imponendosi con i parziali di 25-14, 25-8 e 25-17 in una partita mai in discussione. Nonostante alcune assenze, la squadra ha saputo mantenere alta la concentrazione, come sottolinea l’allenatore Enrico Granese: "È stata una partita facile, dominata dall’inizio alla fine. Non c’è stata storia, nonostante le molte assenze. Sono contento della squadra, hanno saputo imporsi con carattere e qualità." Con questa vittoria, la Web Project Sottorete sale a quota 23 punti in classifica, consolidando il secondo posto dietro il Time Out Olbia e dimostrando di avere tutte le carte in regola per continuare a lottare per le posizioni di vertice.





Nella Prima Divisione provinciale, la Sottorete Alghero continua la sua marcia trionfale al primo posto in classifica. La vittoria per 3-1 contro l’ASD Centro Storico Castelsardo ha evidenziato una squadra in costante crescita, capace di reagire dopo un primo set sottotono e di dominare nei successivi tre parziali. L’allenatore Enrico Granese ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi: "Nel primo set è come se non fossimo scesi in campo, ma dal secondo in poi hanno giocato con la testa giusta, facendo il loro dovere. Bravi ragazzi, ottima partita e stiamo crescendo bene."





Anche il presidente delle due squadre Stefano Ogno ha espresso la sua soddisfazione per i successi delle due squadre: "È stata una giornata intensa, con due squadre in campo a Castelsardo. Alcuni ragazzi hanno giocato entrambe le gare, come consentito dal regolamento, e nonostante la stanchezza siamo riusciti a vincere agevolmente. Sono contento per i ragazzi, continuiamo così!" I successi delle due squadre dimostrano la solidità e la qualità del progetto Web Project Sottorete e Sottorete Alghero. In Serie D, la Web Project Sottorete si conferma tra le migliori del campionato, mentre in Prima Divisione la Sottorete Alghero si candida a chiudere il campionato da imbattuta. La passione e l’organizzazione della società stanno dando i loro frutti, con due squadre capaci di rappresentare al meglio il territorio e di regalare emozioni ai loro tifosi. Il prossimo obiettivo? Continuare a vincere e sognare in grande.

È stata una domenica di successi per il movimento pallavolistico targato Web Project Sottorete e Sottorete Alghero, protagonisti di due grandi vittorie nei rispettivi campionati. La Web Project Sottorete, impegnata in Serie D regionale, ha consolidato il secondo posto in classifica con una netta vittoria per 3-0 sul campo dell’ASD Maresport, mentre la Sottorete Alghero ha difeso con grinta il primato nella Prima Divisione, sconfiggendo l'ASD Centro Storico Castelsardo per 3-1 e prolungando la sua imbattibilità stagionale con la sesta vittoria consecutiva.