Amatori Rugby Alghero Under 18: una vittoria di carattere a Sinnai

Il primo tempo si è chiuso con l'Alghero avanti 7-0, grazie a un intercetto provvidenziale di Andreetto, che ha sbloccato il risultato in un momento di tensione palpabile. Nonostante qualche difficoltà tecnica, la squadra ha tenuto il campo, difendendosi con ordine e chiudendo ogni spazio agli attacchi del Sinnai.





Nella ripresa, il copione è cambiato. I padroni di casa hanno alzato il ritmo, spingendo con cariche incessanti che hanno fruttato prima una meta su punizione e poi un'altra segnatura, portandosi in vantaggio 12-7. L'Alghero sembrava alle corde, ma è proprio nei momenti di difficoltà che emerge il carattere. Ancora una volta Andreetto ha sfiorato il colpo grosso con un intercetto a pochi minuti dalla fine, fermandosi però ad un soffio dalla linea di meta. È stato il subentrato Yari Mura a illuminare l’ultimo tratto della partita: con una gestione tattica impeccabile, ha pescato Rapisarda, che ha schiacciato l’ovale per il pareggio.





La successiva trasformazione dello stesso Yari Mura ha consegnato il successo all'Amatori, che ha potuto esultare per una vittoria fuori casa dal sapore speciale. Coach Toniolo ha commentato così a fine gara: "Non è stata una partita spettacolare dal punto di vista tecnico, ma la grinta e il carattere che abbiamo mostrato sono stati eccezionali. Questo successo ci dà fiducia e ci mantiene al primo posto. Ora dobbiamo continuare su questa strada." Con questa vittoria, l'Amatori Rugby Alghero conferma il proprio primato in classifica, ribadendo di essere una delle squadre più determinate del campionato. La sfida è ancora lunga, ma i catalani hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per giocarsela fino in fondo.

Ripresa con brivido e gloria per l’Amatori Rugby Alghero Under 18, che strappa una vittoria sofferta ma fondamentale a Sinnai domenica 19 dicembre, imponendosi 14-12 in una partita giocata con il cuore e la grinta di chi punta in alto. La posta in palio era alta: la testa del campionato. I ragazzi di coach Matteo Toniolo hanno dimostrato di saper affrontare le difficoltà, nonostante la lunga pausa natalizia e un avversario determinato.