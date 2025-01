L'opinione di Dambra: Cagliari-Lecce 4-1

Nel 2T, il Lecce mette in difficoltà il Cagliari al 46' e al 48': prima Krstovic manca la sfera su invito di Helgason e poi Pierret ci prova da fuori ma il tiro è difettoso. Nicola nota che il Cagliari non sta rendendo come si deve ed effettua 3 cambi al 54': dentro Deiola, Gaetano e Marin per Adopo, Viola e Makoumbou. Al 60' il Cagliari pareggia: Gaetano, servito di tacco da Deiola, batte Falcone col destro e fa 1-1. Il Cagliari si sveglia definitivamente: Deiola, al 65', effettua un tiro insidioso da fuori ma Falcone gli nega la rete volando all'incrocio. Su corner seguente di Marin, Luperto colpisce con la schiena a pochi passi dalla porta e realizza il gol del sorpasso. 8' dopo, Rebic (entrato al 63' per Krstovic) commette un bruttissimo fallo su Mina a terra schiacciandogli il braccio sinistro. Inizialmente l'arbitro ammonisce il croato ma poi lo espelle dopo aver rivisto l'episodio al VAR. Il Lecce, con l'uomo in meno, si spegne del tutto e il Cagliari dilaga: all'80' Zortea segna di testa il 3-1 su cross di Augello (dal 74' per Felici) e trova la 5ª rete in stagione e 3' dopo Obert, (nella prima frazione insufficiente) servito da Marin, realizza con un sinistro a giro il definitivo 4-1. Dopo 4' di recupero finisce la partita. Con il successo di oggi il Cagliari ha vendicato il KO dell'andata e ha ottenuto il terzo risultato utile consecutivo. Bisogna rimanere sempre e comunque concentrati e con i piedi per terra perché la zona calda dista solo 2 pt. Tutti noi tifosi attendiamo qualche novità dal calciomercato: la priorità è sempre quella di acquistare una punta. Il prossimo impegno dei rossoblù sarà allo stadio "Olimpico" contro il Torino di Vanoli (24/01/2025) alle 20:45.

Dopo circa 3 mesi, il Cagliari torna a vincere in casa (l'ultima vittoria è datata 29/11/2024) e lo fa contro il Lecce conquistando 3 pt importanti in chiave salvezza. I rossoblù, adesso, sono a quota 21 pt e scavalcano proprio i salentini, il Parma (entrambi a quota 20) e il Verona che resta a 19 pt dopo il KO contro la Lazio. Per il momento, il Cagliari è fuori dalla zona rossa. Ha diretto il match Sacchi di Macerata. Capitolo formazioni: Nicola conferma il solito 4-2-3-1 con Zortea, Viola e Felici dietro Roberto Piccoli, mentre l'ex Giampaolo disegna il suo Lecce con il 4-3-3: Pierotti, Krstovic e Tete Morente completano il reparto offensivo. Il 1T, a mio avviso, non è stato emozionante nei primi 20'. Al 18', infatti, il Cagliari ha avuto il 1° squillo dell'incontro: Adopo approfitta di un pallone vagante in area e calcia ma Falcone respinge. È stato un 1T dai ritmi bassi. Al 32' il Lecce ha un'occasione con Krstovic, che si gira in area e col sinistro calcia senza impensierire Caprile bravo a parare. 2' dopo, su calcio d'angolo, Piccoli stacca di testa ma Krstovic salva tutto sulla linea di porta. Al 41' viene annullato un gol a Viola per offside e, su capovolgimento di fronte, il Lecce segna al 42' il gol dello 0-1: Dorgu lancia in profondità sulla sinistra Tete Morente, il quale mette il pallone in area ma Zappa commette una sbavatura che permette a Pierotti di battere con un perfetto rasoterra l'incolpevole Caprile. Dopo 2' di recupero si va al riposo sul risultato di 0-1 per i pugliesi.