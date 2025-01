Dinamo Sassari travolta a Napoli: la crisi si aggrava

Una Dinamo, quindi, che, (ahimè) secondo noi, al termine di questo match, deve, da una parte, non solo accantonare (speriamo momentaneamente) il sogno playoff, ma anche guardarsi indietro dalle dirette inseguitrici, per non restare invischiata, nel prosieguo della Stagione, all’interno della zona “calda” della graduatoria, situazione, quella appena menzionata, che renderebbe estremamente amara la Regular Season della compagine presieduta dall’ottimo presidente Stefano Sardara. In merito all’incontro, partenza “sprint” del Napoli Basket capace, già dai primi istanti della contesa (come si è precedentemente detto) di imporre il suo gioco con trame offensive, che permettevano al team partenopeo di portarsi prima sul punteggio di 6-2 e successivamente (pochi giri di lancette dopo) su un vantaggio che si attestava sulla doppia cifra (15-5), circostanza che faceva capire fin da subito a Bendzius e compagni che sarebbe stato particolarmente difficile uscire indenni dall’impianto sportivo napoletano. Prosieguo della prima frazione di gioco, inoltre, che vedeva il Napoli Basket, non pago del divario maturato in suo favore, continuare a “macinare” la sua ottima pallacanestro, da un lato chiudendo tutti gli spazi nella sua area e dall’altro giocando in contropiede, la qual cosa consentiva alla compagine partenopea di giungere al termine della prima frazione con un vantaggio di 16 punti (27-11), differenza, appena citata, sicuramente pesante visto che erano passati “solo” 10 minuti dall’inizio del match. Alla ripresa delle ostilità dopo il piccolo intervallo, la gara si sviluppava, almeno inizialmente, sulla falsariga della prima frazione, dove la squadra campana proseguiva a realizzare i canestri che le permettevano non solo di mantenere, ma anche di aumentare (39-22 in termini di punteggio) il divario conseguito, mentre il prosieguo del secondo periodo, tuttavia, proponeva da un lato, una Dinamo particolarmente imprecisa dall’arco dei 6.75 e dall’altro un Napoli Basket (probabilmente stanco dalle fatiche profuse) giocare in maniera meno fluida rispetto alla prima parte del match, fattori che, comunque, permettevano alla formazione campana di accumulare un divario di 19 punti (51-32) al fischio di sirena che decretava la fine delle ostilità al termine del secondo periodo.





Terzo quarto caratterizzato, invece, da un Napoli Basket che (grazie a un Green particolarmente efficace in zona offensiva) non soddisfatto dall’esito del match fino a questo momento, ampliava la differenza canestri inizialmente sul +21 (60-39) e poco dopo sul punteggio 65-41, situazione che di fatto chiudeva anzitempo le speranze di vittoria del Banco in questo match. L’esito dell’incontro al fine del terzo quarto 68-47 per il roster caro ai supporter napoletani. In merito all’ultima parte di gara, questa era contraddistinta da una fievole reazione della formazione isolana, la quale veniva immediatamente “rispedita” indietro da Bentil e compagni, che vincevano, meritatamente, il match sul risultato 87-70. Unica nota lieta dell’incontro per la compagine isolana la differenza canestri tra la gara di andata e ritorno ancora in favore del Banco di un solo punto. In chiusura desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della formazione sarda. Questo avverrà, al PalaSerradimigni, il giorno 26 gennaio 2025 alle ore 18.15 contro la fortissima Virtus Bologna allenata dal grandissimo mister Dusko Ivanovic.

Dopo la battuta d’arresto subita qualche giorno fa in Fiba Europe Cup contro l’ostico Bilbao Basket, la Dinamo Sassari rimedia, purtroppo, un’altra pesante sconfitta nella gara valida per il 16° turno di LBA. Avversario della compagine biancoblù in questo incontro, svoltosi all’orario del pranzo domenicale al PalaBarbuto, è stato il Napoli Basket allenato dall’esperto tecnico Giorgio Valli. Un team campano, è doveroso dirlo, che in codesto match ha disputato una gara di grandissima intensità e di ottimo livello già dai primissimi istanti della contesa, mentre il roster sassarese, al contrario, non è riuscito a sviluppare trame di gioco atte a portare a casa l’incontro, rimanendo imbrigliato (sia in fase difensiva che offensiva) dalla formazione partenopea, la quale ha avuto (anche dalla sua parte) delle “bocche” di fuoco particolarmente efficaci, che hanno “bucato”, senza pietà, la retina isolana, indirizzando il match (praticamente da subito) su “binari” consoni alla squadra capitanata dall’esperto playmaker Giovanni De Nicolao.