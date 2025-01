Amatori Rugby Alghero: una vittoria di carattere a Noceto, ora testa alla capolista Calvisano

Nel secondo tempo, l’Amatori Alghero ha fatto valere la sua qualità e il carattere. Perello Alvarez ha aperto le danze con una meta al 55’, seguita da quella di Russo al 65’, entrambe trasformate dal solito, implacabile Delli Carpini. Nonostante il tentativo di rimonta dei padroni di casa, con un piazzato e una meta non trasformata di Buondonno, è stato ancora Delli Carpini a mettere il sigillo definitivo con un calcio piazzato al 78’, fissando il risultato sul 29-22. A fine gara, il coach Marco Anversa ha commentato con entusiasmo: “Partita veramente pazzesca. Abbiamo dimostrato tantissimo carattere. Ora ci aspetta una settimana straordinaria: contro Calvisano sarà la partita più bella della stagione, davanti al nostro pubblico.”















Tabellino del match

Rugby Noceto FC Soc. Coop. s.d. – Amatori Rugby Alghero 22-29 (14-12)

Marcatori:

Primo tempo: 6’ m. Ferro tr. Ferrarini (7-0); 12’ cp. Delli Carpini (7-3); 24’ cp. Delli Carpini (7-6); 28’ cp. Delli Carpini (7-9); 31’ cp. Delli Carpini (7-12); 38’ m. Pop tr. Ferrarini (14-12). Secondo tempo: 55’ m. Perello Alvarez tr. Delli Carpini (14-19); 65’ m. Russo tr. Delli Carpini (14-26); 67’ cp. Ferrarini (17-26); 69’ mnt. Buondonno (22-26); 78’ cp. Delli Carpini (22-29). Amatori Rugby Alghero: Delli Carpini; May, Serra, Russo, Delrio; Perello, Armani; Fierro, Shelqety, Lenoci; Canulli, Manfredi; Cincotto, Spirito (60’ st. Marchetto), Natchekeba. All.: Anversa M.

Rugby Noceto FC Soc. Coop. s.d.: Gennari (60’ st. Gabelli); Amadasi, Pagliarini, Greco (31’ pt. Carritiello), Savina; Ferrarini, Taddei (45’ st. Bacchi); Pop (75’ st. Serafini), Benchea; Chiarello (45’ st. Pagliari); Boccalini, Gerosa; Marquez Santucho (60’ st. Bruzzi), Ferro (45’ st. Buondonno), Salgado Nunez (45’ st. Quaranta). All.: Frati M.

Arbitro: Fagiolo (RM) Assistenti: Malagoli (MO), Botti (PR)

Calciatori:

Ferrarini (Noceto) 3/4 Delli Carpini (Alghero) 7/8 Cartellini:

s.t. giallo: 65’ Armani (Alghero); 78’ Gerosa (Noceto) s.t. rosso: Anversa Marco (Alghero) Note: Giornata fredda, circa 200 spettatori. Punti conquistati in classifica: Rugby Noceto 1, Amatori Alghero 4. Grazie a questa vittoria, l’Amatori Rugby Alghero raggiunge il terzo posto nel Girone 2 di Serie A con 30 punti, a una sola lunghezza dal VII Rugby Torino e con il Rugby Noceto alle spalle. Ma ora il pensiero è già alla sfida contro la capolista Calvisano, un’occasione per misurarsi con la squadra più forte del campionato e, chissà, regalare un’altra impresa ai propri tifosi.

