Serie D – Vittoria della Gymnasium Alghero contro Punto Sassari

Il terzo set è stato più combattuto, complici alcuni cambi che hanno generato qualche incertezza, ma la squadra ha dimostrato carattere, chiudendo con decisione il match. Pasqualino Sotgia, allenatore della squadra, ha commentato: “Abbiamo giocato con sicurezza nei primi due set. Nel terzo abbiamo sofferto un po’ per via dei cambi, ma le ragazze hanno reagito bene. Portare a casa questa vittoria era fondamentale.” Con questa vittoria, la Gymnasium si consolida al quarto posto nella classifica del Girone C della Serie D con 21 punti, rimanendo in scia di Orion Sassari e Torres Volley, entrambe a 22 punti. La Zurich Nuoro PVN resta saldamente in testa con 30 punti, con la quale le ragazze di mister Sotgia giocheranno nel prossimo turno. La Gymnasium Pallavolo Alghero punta ora alle prossime sfide, decisa a scalare ulteriori posizioni e a confermare l’ottimo momento di forma della squadra.

La Gymnasium Pallavolo Alghero ha conquistato una vittoria netta nella trasferta contro l’ASD Punto Sassari Volley, imponendosi con un secco 3-0 (11-25, 18-25, 23-25). Le algheresi hanno dominato i primi due set grazie a un gioco fluido e organizzato, senza lasciare spazio alle avversarie.