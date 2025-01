Scommesse sportive: i pronostici di Mr. Simon per la 21ª giornata di Serie A

Più tardi, alle 20.45, sarà la volta di Atalanta-Napoli, una sfida che potrebbe segnare un passaggio importante nella corsa scudetto. L’Atalanta, imbattuta da 15 gare di campionato e con una media di 2.5 gol segnati a partita in casa, affronta un Napoli galvanizzato da cinque vittorie consecutive. Per questa gara, Mr. Simon indica Romelu Lukaku come possibile marcatore, con una quota di 3.50, e prevede un altro 1-1 come risultato finale, con la stessa quota di 6.00. Domenica 19 gennaio, alle 15.00, il Cagliari ospita il Lecce alla Domus Arena. Per i rossoblù, si tratta di un test importante per confermare i progressi visti nelle ultime giornate. Nonostante il Lecce non perda contro i sardi da sei partite, il Cagliari ha dimostrato di poter essere un avversario ostico, avendo perso solo una volta negli ultimi dieci confronti con i giallorossi. Per questa partita, Mr. Simon suggerisce Roberto Piccoli come marcatore in qualsiasi momento, con una quota di 2.50, e prevede un 2-1 a favore dei padroni di casa, con una quota di 8.50. Seguire la propria passione è sempre entusiasmante, ma Mr. Simon ricorda ai lettori di giocare con moderazione e responsabilità. Buona fortuna e buon calcio a tutti i lettori di Gazzetta Sarda!

La ventunesima giornata di Serie A entra nel vivo, con sfide che promettono emozioni e incroci decisivi. Mr. Simon, esperto di pronostici, offre il suo punto di vista sulle partite più attese del weekend. Juventus-Milan, in programma sabato 18 gennaio alle 18.00, vedrà contrapporsi due squadre storiche. Il Milan, con ben 58 pareggi nella storia contro i bianconeri, sfida una Juventus che nelle ultime tre partite contro i rossoneri ha mantenuto la porta inviolata. Per questa partita, Mr. Simon suggerisce di puntare su Dusan Vlahovic come marcatore in qualsiasi momento, con una quota di 2.40, e ritiene probabile un risultato finale di 1-1, con una quota di 6.00.