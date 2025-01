Decisione inattesa in casa-Dinamo: via “coach” Markovic. Dopo un anno il tecnico bosniaco è stato messo alla porta

Ora la squadra verrà affidata a Massimo Bulleri, scelta presa per preparare al meglio l’imminente sfida di Napoli, importantissima per porre fine alla serie di sconfitte. Ancora da capire chi sono i nomi papabili per sostituire Markovic. Soprattutto Sassari dovrà scegliere se affidare la squadra ad un traghettatore fino a giugno per poi ripartire con un nuovo progetto in estate oppure se cercare già ora un allenatore per costruire un progetto duraturo. Scelta sicuramente non semplice e che merita attente analisi, anche perché già questa stagione doveva essere quella della rinascita della Dinamo e la dirigenza sarda non può permettersi di sbagliare nuovamente. Durante tutto l’anno solare con la conduzione di Nenad Markovic i risultati sono stati altalenanti. Nella passata stagione le vittorie casalinghe contro formazioni altamente quotate avevano fatto salire le quotazioni del tecnico bosniaco, anche se la squadra non era riuscita a centrare il traguardo dei “play-off”. Dopo la rivoluzione estiva con la squadra smembrata, proprio il tecnico era stato confermato dalla società sassarese, che aveva mostrato di avere fiducia nelle qualità di Markovic. Quest’anno qualcosa si è rotto, complici anche gli infortuni che hanno ridotto il “roster”. Ora la Dinamo dovrà puntare apertamente ai “play-off” per salvare una stagione disastrosa con l’eliminazione in Europe Cup e l’estromissione dalle “final-eight” di Coppa Italia.

Decisione inaspettata e drastica quella presa dalla Dinamo Sassari: la sconfitta di Bilbao è risultata fatale per coach Nenad Markovic. L’allenatore bosniaco è stato sollevato dall’incarico dopo un periodo complesso in campionato e l’eliminazione dalla Fiba Europe Cup, arrivata il 15 gennaio a Bilbao. La società ha preso la scelta di cambiare allenatore anche perchè si notava che il coach non era seguito dalla squadra in maniera totale. Al momento, prima di prendere una decisione definitiva, in panchina siederà Massimo Bulleri, vice di Markovic in stagione. Termina dunque dopo un anno circa l’avventura di Nenad Markovic in terra sassarese. Decisive le ultime quattro sconfitte consecutive tra campionato e coppa (su tutte pesa la brutta partita giocata in casa contro Varese). Una scelta che arriva all’improvviso e senza avvisaglie nonostante i risultati della squadra non siano mai stati entusiasmanti sin da inizio anno. Markovic infatti non sembrava ancora a rischio esonero, ma evidentemente la dirigenza della Dinamo ha voluto dare una scossa dopo l’ultimo periodo negativo.