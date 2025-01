Tennistavolo Sassari: A1 maschile terza, B2 e C1 provano a imitarla - In casa la A1 femminile

I padroni di casa hanno ribaltato il punteggio con le vittorie nette di Carlo Rossi su Lubomir Pistej e di Jeet Chandra su Andrea Puppo. Pareggio di Sadi Ismailov grazie al 3-0 su Carlo Rossi e nuovo vantaggio della Marcozzi con Vallino a prevalere 3-0 su Puppo. Nel match decisivo Pistej si è imposto su Jeet per 3-1 consegnando il punto al Tennistavolo Sassari. Gioca in casa la A1 femminile del Tennistavolo Sassari che sabato ospita il SudTirol nel campo della Scuola Media n° 2 di viale Cossiga (ore 16) per sbloccare la classifica.





All'andata 4-1 per le suditrolesi, terza forza del campionato, con doppietta di Gaia Monfardini e Debora Vivarelli, mentre il punto della bandiera per la squadra sassarese lo ha ottenuto Tatiana Garnova. La B2 maschile cerca il colpaccio in trasferta domenica sul campo della Roma Ping Pong, fanalino di coda del girone F . All'andata successo sassarese per 5-2. Infine nel girone O della C1 derby a Quartu contro La Saetta sabato alle 16.30. All'andata vittoria netta del Tennistavolo Sassari per 5-0.

Può guardare le altre gare senza apprensione il Tennistavolo Sassari dopo il pareggio per 3-3 nell'anticipo di Cagliari contro la Marcozzi, vice capolista della A1 maschile. La squadra di coach Santona resta terza, a un punto di distanza dai cagliaritani, e mostra grandi progressi, visto che all'andata aveva perso. Terzo posto inattaccabile a prescindere da come andranno le partite del fine settimana. Match davvero intenso e spettacolare quello disputato mercoledì sera. Sadi Ismailov ha aperto il derby battendo 3-1 Federico Vallino.