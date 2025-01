Bilbao Basket-Dinamo Sassari: 77-60, biancoblù fuori dalla FIBA Europe Cup

Alla ripresa delle ostilità, il Banco, consapevole dell’importanza della contesa, riusciva (nei primissimi minuti) a sorpassare la compagine basca “infliggendogli” un break (7-0) che portava il punteggio sul 21-20 per la compagine isolana, la quale (poco dopo) subiva - però - un controbreak, che lasciava aperto l’incontro a qualsiasi esito. Parte restante del secondo quarto, in cui i due team in campo non si risparmiavano e dove il Bilbao si assicurava (al termine della seconda frazione di gioco) un piccolo vantaggio (8 punti), che incominciava a indirizzare il match su binari consoni al team spagnolo. Sul terzo periodo questo era contraddistinto, nonostante alcune resistenze del roster biancoblù nei primi minuti, infatti, da una squadra iberica che conduceva prima con divario di 8 punti e successivamente con vantaggio di 12 lunghezze, che ribadivano (una volta di più) il possibile vincitore della contesa. In merito all’ultima parte della gara, essa risultava sì combattuta, ma con la formazione basca in completo controllo (15 punti di vantaggio per il team iberico), che obbligava la Dinamo, nonostante le energie profuse, a un’ulteriore (pesante) debacle. Risultato finale del match Bilbao Basket-Dinamo Sassari 77-60. In chiusura desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della formazione isolana. Questo avverrà, in terra campana, il giorno 19 gennaio alle ore 12.00 contro l’ostico Napoli Basket allenato dall’esperto tecnico Giorgio Valli.

Dopo la pesante sconfitta maturata in campionato nello scorso weekend contro la compagine del Trapani Shark, la Dinamo Sassari rimedia (purtroppo) anche in FIBA Europe Cup un’ulteriore battuta d’arresto, nel match che la vedeva opposta alla formazione del Bilbao Basket. Una gara, svoltasi in terra spagnola, terminata sul risultato di 77-60 per la squadra iberica, in cui il roster biancoblù (seppur privo di alcuni giocatori importanti) ha cercato di tenere testa al team allenato dall’ottimo mister Jaume Ponsarnau, combattendo con personalità e grinta al cospetto di una squadra certamente di ottime tradizioni e lignaggio. Un match, quello appena accaduto, che (bisogna dirlo) priva la Dinamo della qualificazione al turno della suddetta competizione europea e a cui rimane “solamente” il sogno playoff per chiudere nel migliore dei modi la stagione. In merito alla gara, incontro subito in salita per il Banco, visto che Bilbao piazzava immediatamente un parziale di 10-0, il quale indubbiamente faceva capire a Cappelletti e compagni che sarebbe stato estremamente difficile portare a casa l’intera posta in palio. Match, che - tuttavia - nel corso del primo quarto proponeva una compagine sarda in ripresa, la quale tentava di restare attaccata al treno iberico, che però aveva la forza (e la bravura) di “chiudere” il periodo in vantaggio di 6 punti (20-14). Un risultato, quello appena menzionato, che dava (naturalmente) possibilità di vittoria al roster capitanato dall’ala lituana Bendzius.