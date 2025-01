Alghero Kombat 2025: la kickboxing torna protagonista

L’iniziativa non solo celebra lo sport, ma contribuisce anche a movimentare il territorio, con molti atleti e accompagnatori che pernotteranno in città. Il programma prevede l’accesso gratuito al pubblico dalle 10:30, seguito dai saluti e dall’inizio ufficiale delle gare. Questo evento apre la strada alla Spring Edition di aprile, che porterà sul ring emozionanti competizioni di contatto pieno e Muay Thai. Alghero si conferma così un punto di riferimento per le arti marziali in Sardegna.

Domenica 19 gennaio, il Palasport Luca Manchia di Alghero ospiterà la quarta edizione di Alghero Kombat 2025 - Winter Edition, appuntamento imperdibile per gli appassionati di kickboxing. La manifestazione, organizzata da Federkombat, vedrà oltre 15 società sarde sfidarsi sui tatami, in vista delle finali nazionali di aprile. Un evento che promette spettacolo e partecipazione, con una grande presenza di piccoli fighter pronti a mettersi alla prova.