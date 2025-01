La Dinamo Sassari esonera coach Markovic. La squadra è momentaneamente affidata al secondo Massimo Bulleri

A coach Markovic il ringraziamento del club per il lavoro svolto in questo anno e l'augurio per i migliori successi professionali e personali. In vista dell'imminente trasferta di Napoli la squadra sarà affidata a Massimo Bulleri". Markovic era approdato alla guida della Dinamo nel gennaio del 2024, dopo l'esonero di Piero Bucchi. In questa stagione di LBA fino adesso il Banco ha raccolto 6 vittorie e 9 sconfitte e ricopre la 12esima posizione, a 6 punti dalla zona retrocessione e altrettanti da quella dei playoff. Quella di Bilbao è stata la quarta sconfitta di fila tra campionato e Coppa.

È saltata un'altra panchina in Serie A con il Banco di Sardegna Sassari che ha annunciato l'esonerato di coach Nenad Markovic. La decisione è arrivata dopo il netto ko in casa di Bilbao per 77-60 che ha chiuso il cammino europeo della Dinamo. Ecco il comunicato: "La Dinamo Banco di Sardegna comunica che coach Nenad Markovic è stato sollevato dall'incarico di capo allenatore.