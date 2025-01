Sottorete Alghero travolge Spring Volley 3-0: entusiasmo e soddisfazione per il coach Granese

Il terzo set, in particolare, si è trasformato in un vero e proprio monologo della Sottorete Alghero, che ha chiuso con un impressionante 25-5. Gli innesti citati dal coach Granese sembrano già aver trovato il loro spazio nel gruppo, contribuendo a rendere la squadra ancora più competitiva e pronta ad affrontare nuove sfide. Questa vittoria non rappresenta solo un risultato importante per la classifica, ma anche un segnale di fiducia e motivazione per i futuri impegni. Il pubblico presente alla palestra delle scuole medie Maria Carta di Alghero ha potuto assistere a una prestazione solida e convincente, capace di trasmettere entusiasmo e di consolidare le ambizioni della Sottorete Alghero per il prosieguo della stagione. Con un gruppo in evoluzione e uno staff tecnico soddisfatto del lavoro svolto, le prospettive per la squadra algherese appaiono più che promettenti.

La Sottorete Alghero ha dominato il campo nella sfida casalinga contro la Spring Volley nella settima giornata del campionato provinciale di prima divisione di pallavolo, concludendo la partita con un netto 3-0 (25-16, 25-18, 25-5) continuando la serie di vittorie dall'inizio del campionando rimanendo ancora imbattuta. La vittoria, maturata nella serata di lunedì 13 gennaio, conferma l'ottima forma della squadra algherese e il percorso di crescita che sta caratterizzando questa stagione. Al termine dell’incontro, l’allenatore della Sottorete, Enrico Granese, ha commentato con soddisfazione la prestazione dei suoi ragazzi: “La partita è stata una partita semplice, i ragazzi hanno dimostrato concentrazione e di essere ben preparati. Ci sono stati dei nuovi innesti e quindi la squadra comunque si sta rinnovando e sta migliorando. Sono molto contento, ottima prova della squadra che nasce ottimamente vittoriosa.” L’andamento del match ha evidenziato la superiorità tecnica e tattica della formazione di casa, capace di mantenere alta la concentrazione per tutta la durata dell’incontro.