La Web Project Sottorete vola al secondo posto: netto 3-0 contro Pvn Cedrinia

La gara, caratterizzata da un dominio evidente da parte della formazione algherese, ha messo in luce la solidità e la qualità del gruppo. Sin dal primo set, chiuso con un perentorio 25-8, i ragazzi di coach Enrico Granese hanno imposto il loro ritmo, senza mai concedere opportunità agli avversari. Anche nei parziali successivi, il copione non è cambiato, con un 25-14 e un conclusivo 25-6 che hanno suggellato una prestazione impeccabile. A fine partita, il mister Enrico Granese si è detto soddisfatto della prova dei suoi giocatori: "La partita è stata più facile di quello che pensavo. Non abbiamo incontrato la stessa squadra dell’andata, oggi erano decisamente meno incisivi. È stata una gara abbastanza semplice, e questo mi ha permesso di far giocare più i ragazzi meno impiegati rispetto alla squadra titolare. Sono contento di come è andata."





La vittoria rafforza il percorso della Web Project Sottorete, che ora si trova a due lunghezze dalla coppia di inseguitrici Centro Commer Terranova e Spring Sennori, entrambe ferme a 18 punti. Il prossimo obiettivo sarà mantenere alta la concentrazione per continuare la corsa verso i vertici del girone, dove la capolista Time Out Olbia rimane a distanza di sicurezza con 27 punti. Una prestazione di squadra, unita alla capacità di gestire le risorse e mantenere il controllo totale della partita, lascia ben sperare per il prosieguo del campionato. La Web Project Sottorete si conferma protagonista in un torneo ancora aperto, pronta a difendere il secondo posto e a puntare ancora più in alto.

La nona giornata del campionato regionale maschile di Serie D FIPAV – Girone B ha visto la Web Project Sottorete confermarsi tra le migliori del torneo, grazie a una vittoria netta per 3-0 (25-8, 25-14, 25-6) contro Pvn Cedrinia. Il successo, ottenuto sul campo di casa nella palestra delle delle Scuole Medie M. Carta di Alghero, ha permesso alla squadra di salire al secondo posto solitario in classifica, con 20 punti.