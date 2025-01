Gymnasium Volley Alghero: vittorie, sconfitte e riflessioni di una settimana intensa

Giovedì 9 gennaio, la Seconda Divisione ha aperto la settimana a Ittiri, contro il GS Ittiri Volley. Dopo un inizio incerto, la squadra ha trovato il giusto ritmo, imponendosi con un netto 3-1 (25-23, 24-26, 22-25, 24-26). "Le ragazze hanno iniziato un po' claudicanti, ma si sono riprese alla grande. Ho potuto effettuare diversi cambi e tutte si sono dimostrate all'altezza," ha dichiarato Sotgia, sottolineando la compattezza del gruppo. Sabato 11 gennaio, doppio impegno per la Gymnasium.





L’Under 16 è scesa in campo a La Maddalena contro la Murphy US Garibaldi, seconda in classifica. Nonostante la sconfitta per 3-1 (25-22, 25-21, 27-29, 22-25), il mister si è detto soddisfatto: "Essendo la squadra più giovane e inesperta del girone, siamo andati via molto contenti. I set sono stati combattuti, e le ragazze hanno lavorato benissimo in difesa."





Sempre sabato, la Seconda Divisione ha affrontato l’ASD PGS Gionis in trasferta, subendo una sconfitta per 3-1 (21-25, 25-22, 25-23, 27-25). La palestra ostica, con soffitti bassi e spazi ridotti, ha reso difficile il gioco, ma il mister ha voluto elogiare l’impegno delle ragazze: "Non ero presente, ma Enrico, che mi ha sostituito, mi ha confermato che la squadra ha giocato bene. I parziali stretti testimoniano che siamo rimasti sempre in partita."





Domenica mattina, 12 gennaio, è stata la volta delle ragazze dell’Under 14, che hanno vinto con autorità contro il Time Out Nera a Olbia. Il punteggio finale di 3-0 (25-22, 25-21, 27-29) ha messo in evidenza il ritorno delle titolari dopo le vacanze natalizie. "Questa vittoria ci ridà fiducia. Speriamo che le assenze durante le feste non abbiano compromesso la classifica del girone," ha commentato Sotgia. Nel pomeriggio, l’Under 16, su cui il mister aveva puntato grandi aspettative, ha perso una partita importante contro la Polisportiva Perfugas ASD al tie-break, con un risultato di 2-3 (25-22, 25-22, 27-29, 22-25, 14-16). "Questa squadra è la più promettente, ma dobbiamo riflettere seriamente: alcune ragazze non stanno rendendo come speravamo, e vedo addirittura regressi sul piano mentale," ha sottolineato Sotgia con preoccupazione.





A chiudere la settimana, la Serie D ha rispettato le aspettative, vincendo in casa contro l’ASP Nuoro per 3-1 (20-25, 25-20, 25-22, 25-12). "Abbiamo iniziato cercando di sperimentare qualcosa di nuovo, ma poi siamo tornati alle certezze. Dopo il primo set perso di misura, abbiamo trovato il nostro ritmo, e l’ultimo set lo abbiamo letteralmente dominato," ha concluso il mister, sottolineando la buona prova delle atlete più esperte. Una settimana intensa per la Gymnasium Volley Alghero, con risultati altalenanti che però evidenziano la voglia di crescere. Per alcune squadre si parla di conferme, per altre di riflessioni necessarie. Ma l’impegno, parola chiave del mister, non è mai mancato.

La settimana della Gymnasium Volley Alghero è stata un vero banco di prova per tutte le formazioni, impegnate in una serie di partite che hanno regalato emozioni e spunti di riflessione. Il mister Pasqualino Sotgia, con grande lucidità, ha analizzato le prestazioni delle sue squadre, senza risparmiare né critiche né lodi. Ecco il resoconto dettagliato delle gare disputate, con i parziali a corredo.