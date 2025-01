Dinamo Sassari: pesante sconfitta contro Trapani Shark

Alla ripresa delle ostilità, tuttavia, il Banco (seppur un inizio periodo molto promettente che le consentiva di restare “attaccata” al treno granata), subiva prima un parziale di 7-0 (che portava il divario sul punteggio di 51-39) e successivamente un break di 10-2 (61-41 risultato al 30° minuto gioco), che chiaramente ponevano il match su binari consoni alla compagine siciliana. Ultima parte della contesa, contraddistinta, invece, da due formazioni che trovavano con estrema facilità il canestro (27-27 il risultato del solo quarto periodo), esito, quello appena menzionato, che conduceva il roster granata a una “facile” vittoria (88-68 al termine del match). In chiusura desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della Dinamo. Questo avverrà in terra spagnola, il giorno 15 gennaio 2025 alle ore 20.00 contro l’ostico Bilbao Basket allenato dall’ottimo tecnico Jaume Ponsarnau.

Dopo la cocente debacle maturata al PalaSerradimigni contro la Pallacanestro Varese nello scorso weekend, la Dinamo Sassari subisce, poche ore fa, un’ulteriore pesante battuta d’arresto nel match che la vedeva opposta alla compagine del Trapani Shark. Un incontro, svoltosi in terra siciliana, terminato sul risultato di 88-68 in favore della squadra granata, che ha visto la formazione isolana “battagliare” in tre delle quattro frazioni di gioco (cedendo di “schianto” nella terza), la qual cosa non le ha, chiaramente, permesso di portare a casa l’intera posta in palio. Un risultato, quello appena subito, che non solo ridimensiona le ambizioni della Dinamo in chiave playoff, ma che propone all’intero ambiente biancoblù una profonda riflessione sul proseguimento della stagione. In merito alla gara, primo periodo molto combattuto già dagli istanti iniziali del match, dove le due compagini in campo danno subito fondo a tutte le loro energie al fine di superarsi, proponendo un incontro indubbiamente di ottima qualità. A tal proposito, infatti, il punteggio a metà della prima frazione si attestava sul 9-9, in cui da segnalare era un “break” di 5-0 da parte del roster allenato da coach Markovic, che sembrava far capire alla formazione siciliana che sarebbe stato molto arduo portare a casa la vittoria. Con il trascorrere dei minuti del primo quarto, la Dinamo, consapevole dell’importanza dell’impegno odierno e trascinata da un Fobbs e da un Gazi sul “pezzo”, metteva inoltre una serie di canestri che le consentivano di ottenere un piccolo vantaggio, il quale da una parte permetteva al team sardo di chiudere il periodo "davanti" nel punteggio (21-18 al termine dei primi 10 minuti di gioco), ma che d’altro ribadiva le avversità che Bendzius e compagni avrebbero dovuto affrontare nel corso dell’incontro. Al rientro delle due squadre in campo dopo il piccolo intervallo, la compagine siciliana “piazzava” (grazie a un superlativo Yeboah) un parziale di 10-3, che ribaltava il punteggio a favore del team allenato da mister Repesa, portando, in codesto modo, l’esito dell’incontro (quando eravamo al 15° minuto di gioco) sul punteggio di 28-24. La restante parte della seconda frazione era caratterizzata (nonostante le resistenze sassaresi) da una compagine trapanese in grado di amministrare lo “scarto” di punti precedentemente accumulato, chiudendo il periodo in vantaggio di 6 punti (40-34), il quale indubbiamente lasciava aperto il match a qualsiasi esito.