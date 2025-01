Cagliari senza Luvumbo e Mina, ma determinato a fare risultato a Milano

Ci sono posizioni in cui siamo più scoperti, come un cambio per Zappa nel ruolo di esterno basso difensivo, che può fare anche Zortea, il quale oggi però sta facendo bene più avanti”. Senza Luvumbo e Mina la compagine cagliaritana perde due punti ri riferimento importanti. In questo contesto gli altri dovranno dare qualcosa di più. In un confronto dall’esito apparentemente scontato: “Squadre come il Milan sono abituate a giocare ogni tre giorni. Non penso saranno stanchi, anzi, vincere aiuta a mantenere alto l’entusiasmo. Hanno poi una rosa ricca e talentuosa, lotta per obiettivi diversi dai nostri. Dovremo essere abili e concentrati, restando attaccati alla partita. Servirà grande ardore in entrambe le fasi. Nel girone di ritorno l’ardore e la voglia di crederci devono guidarci sempre, a prescindere dall’avversario”. Sono 40 i precedenti a Milano fra i rossoneri ed il Cagliari, sempre in serie A. Lo storico è nettamente favorevole ai padroni di casa che hanno vinto 27 volte, 10 i pareggi e solo 3 le vittorie rossoblù.

Sarà un Cagliari determinato. Contro un Milan con l’entusiasmo alle stelle dopo l’affermazione nella Supercoppa italiana occorrerà però una prova ai limiti della perfezione. Ed i rossoblù sono in grado di fare la partita perfetta, a condizione che tutti diano un contributo al massimo delle loro possibilità. Mancherà Mina e non è assenza di second’ordine, considerato il tasso agonistico del colombiano. Davide Nicola fa un bilancio a metà campionato: “Nel girone d’andata abbiamo raccolto un tot di punti che è in linea con quello che è il nostro obiettivo, ma vogliamo sempre di più e magari in alcune circostanze qualcosa in più la meritavamo, ma guardiamo avanti. Il Cagliari ha dimostrato identità e voglia di giocarsela con tutti, ma possiamo crescere ancora. Con la Società abbiamo valutato cosa serve sul mercato, tenendo conto anche delle esigenze di chi oggi è in rosa e magari vorrebbe maggiore continuità altrove. Siamo felici dell’attaccamento di tutti e convinti che il 95% del gruppo debba restare quello attuale.