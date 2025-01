Alghero ospita il 4° Trofeo Maria Pia di Ciclocross: appuntamento il 12 gennaio 2025

Il percorso sarà lo stesso degli anni scorsi, nella suggestiva Pineta di Maria Pia, un tracciato tecnico e spettacolare, pronto a mettere alla prova i partecipanti e offrire uno spettacolo imperdibile per il pubblico. Immerso nel verde e a pochi passi dal mare, il circuito promette di regalare emozioni uniche sia ai ciclisti che agli spettatori. La gara è patrocinata dal Comune di Alghero e realizzata con il supporto e la collaborazione degli Amici del Rugby, che metteranno a disposizione la propria sede adiacente al percorso. Qui saranno ospitate la postazione logistica dell’evento, l’area dedicata alle premiazioni e uno spazio per il ristoro post-gara. Partecipanti provenienti da tutta la Sardegna si sfideranno in una gara che rappresenta non solo un momento sportivo di alto livello, ma anche un'opportunità per promuovere il territorio e le sue bellezze. Per maggiori informazioni sull'evento, seguite Alghero Bike sui canali ufficiali.

Domenica 12 gennaio 2025 Alghero si prepara a vivere una giornata di grande spettacolo sportivo con il 4° Trofeo Maria Pia, una gara di ciclocross che promette emozioni e adrenalina. La manifestazione, organizzata con passione e professionalità da Alghero Bike, avrà un'importanza speciale, essendo valevole come Campionato Regionale Giovanile di Ciclocross. Inoltre, l'evento segnerà la chiusura del 3° Trofeo Adriano Testone, un appuntamento molto atteso nel calendario ciclistico regionale.