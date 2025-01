Web Project Sottorete vince 3-0 contro S. Giuseppe Virtus fuori casa: terzo posto in classifica e rincorsa alla vetta

A fine partita, il tecnico Granese ha commentato: “La partita è andata bene, nonostante avessimo la ‘coperta corta’ a causa di defezioni dovute alle vacanze natalizie, ad assenze per malattia e a chi è ancora fuori. Siamo comunque riusciti a portare a casa la vittoria. Tutti i set sono stati combattuti, tranne il secondo, vinto con più facilità. Nel primo set, eravamo sotto 17-22, ma siamo riusciti a rimontare grazie anche al palleggiatore Enrico Granese, che dal 18-22 non ha sbagliato una battuta, piazzando anche alcuni ace decisivi.”





Granese ha poi elogiato il contributo della squadra: “Ottimo l’inserimento di Tommaso Caneo al palleggio nell’ultimo set e di Jacopo Bruno nel ruolo di libero. Anche gli altri atleti hanno dimostrato di essere in grande forma, mentre Gabriele Sghirru, che non giocava da tempo, ha fatto un buon rientro in campo.” Con questa vittoria, la Web Project Sottorete si posiziona al terzo posto in classifica, ad un solo punto di distanza dalla seconda, il Centro Commer Terranova.





La squadra guarda con fiducia ai prossimi impegni, consapevole di avere tutte le carte in regola per continuare la rincorsa alla vetta. Il prossimo appuntamento vedrà la Web Project Sottorete scendere in campo domenica 12 gennaio alle 18:30, nella palestra delle scuole medie Maria Carta di Alghero. Una sfida in casa che rappresenta un’opportunità cruciale per continuare a guadagnare punti e consolidare la posizione in classifica.

