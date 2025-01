Dinamo Sassari, sconfitta amara contro Varese: le Final Eight si allontanano

Il secondo quarto ha visto le due squadre rincorrersi nel punteggio, con Varese che è riuscita a chiudere il primo tempo in vantaggio di tre punti (46-43). Nella ripresa, il terzo quarto ha inizialmente visto i lombardi volare a +8, salvo essere riacciuffati da Bendzius e compagni sul 52-51, ma Varese ha chiuso il periodo sul 64-55, mantenendo un margine rassicurante. Nell’ultimo quarto, la Dinamo ha provato a riaprire la gara, ma l’Openjobmetis ha gestito il vantaggio accumulato, assicurandosi una vittoria che dà respiro alla sua classifica e ridimensiona, almeno per ora, le ambizioni playoff del Banco. Prossimo impegno per la Dinamo Sassari sarà il 7 gennaio 2025 alle ore 20:30 contro Cholet, in un match fondamentale per il cammino europeo dei sardi.

Dopo le due vittorie consecutive contro Universo Treviso e Vanoli Cremona, il 2025 della Dinamo Sassari si apre con una cocente sconfitta contro la Pallacanestro Varese. Nella gara valida per il 14° turno di LBA, disputata al PalaSerradimigni, la squadra sarda si è arresa con il punteggio di 86-81. Un risultato che non solo vanifica un match iniziato sotto buoni auspici per i biancoblù, ma complica anche il cammino verso le Final Eight di Coppa Italia per il roster allenato da coach Markovic. Nonostante le ottime prestazioni di Fobbs e Bibbins, autori rispettivamente di 26 e 20 punti, la Dinamo ha sofferto la vena realizzativa di Hands, che con i suoi 22 punti ha trascinato Varese alla vittoria. La gara, iniziata con un parziale di 8-0 a favore della Dinamo, sembrava mettersi in discesa per i padroni di casa, ma l'Openjobmetis ha saputo reagire a suon di triple, chiudendo il primo quarto sul 30-26 per Sassari.