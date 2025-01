L'opinione di Dambra: Cagliari, Zortea e Piccoli affondano il Monza - rimonta vincente al "U-Power Stadium"

I rossoblù hanno continuato a spingere, sfiorando più volte il vantaggio, mentre il Monza ha risposto con un paio di occasioni isolate, senza però impensierire seriamente Scuffet. Nel secondo tempo, il Cagliari ha completato la rimonta al 56': un errore di Bianco ha permesso a Obert di lanciarsi in contropiede, servendo Piccoli sulla destra. L'attaccante ha esploso un destro potente sotto la traversa, siglando il suo quinto gol in campionato. Da lì in poi, il Monza ha provato a reagire, ma al 63' un fallo brutale di D'Ambrosio su Mina ha portato all'espulsione dell'ex Inter, complicando ulteriormente le cose per i padroni di casa. Nicola ha gestito con intelligenza i cambi, inserendo Palomino e Lapadula, mentre Scuffet si è reso protagonista di un intervento decisivo al 95', salvando il risultato su un tiro-cross insidioso di Birindelli. I rossoblù portano a casa tre punti fondamentali per la corsa alla salvezza, regalando una gioia ai 1400 tifosi accorsi in trasferta. Tuttavia, il mercato di gennaio rimane una priorità per rafforzare la rosa e affrontare con maggiore serenità il girone di ritorno, che inizierà sabato 11 gennaio contro il Milan a "San Siro".

Nell'impianto brianzolo, il Cagliari torna alla vittoria battendo in rimonta il Monza per 2-1, chiudendo il girone d'andata della Serie A 2024/2025 a quota 17 punti. Per i lombardi, sempre più ultimi in classifica con soli 10 punti, la crisi si fa sempre più profonda. La vittoria mancava ai rossoblù dal 29 novembre scorso. Sul piano tattico, Bocchetti ha schierato il Monza con un 3-4-2-1, affidandosi a Ciurria e Caprari alle spalle di Dany Mota. Nicola ha risposto con un 4-2-3-1, lanciando Felici titolare sulla sinistra, Viola come trequartista centrale e Zortea a destra, tutti al servizio di Piccoli. Dirigeva l'incontro Di Bello di Brindisi. Il primo tempo si è aperto con un Cagliari deciso: al 2', su un corner di Viola, Felici colpisce la traversa con una mezza rovesciata spettacolare. Sul ribaltamento di fronte, il Monza si è procurato un rigore al 5' per un tocco di mano ingenuo di Makoumbou su un cross di Birindelli. Dal dischetto, Caprari non ha fallito, portando i brianzoli in vantaggio. Il Cagliari ha reagito con tenacia e al 21' ha trovato il pareggio: Zortea, servito da Felici, ha calciato a giro da fuori area, battendo Turati con un tiro preciso.