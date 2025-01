Scommesse sportive: i pronostici di MR SIMON

Domenica 5 gennaio alle ore 12:30 sarà il turno di Monza e Cagliari, arbitrati dal Sig. Di Bello. Il Monza è imbattuto contro i sardi in Serie A e non subisce gol da tre incontri consecutivi contro di loro, considerando anche la Serie B. Per il Cagliari la situazione è critica: i numeri sono preoccupanti e la panchina di mister Nicola potrebbe vacillare ulteriormente in caso di risultato negativo. Il consiglio è puntare sul fatto che entrambe le squadre segneranno (quota 1.75), con un possibile risultato esatto di Monza 1 - Cagliari 1 (quota 6.00). Infine, domenica 5 gennaio alle 20:45, Roma e Lazio si sfidano nel primo derby della Capitale del 2025, arbitrato dal Sig. Guida. Per la prima volta nella storia della Serie A, le due squadre si affrontano con la Lazio avanti in classifica. I biancocelesti hanno un vantaggio di 15 punti sui giallorossi, ma i derby, si sa, sono partite da tripla. MR SIMON suggerisce un Over 1.5 gol (quota 1.30) e un risultato esatto Roma 2 - Lazio 2 (quota 13.00). In bocca al lupo, appassionati di calcio, e ricordate sempre di giocare in modo responsabile.

La 19ª giornata di Serie A è alle porte, e il nuovo anno ci regala partite sempre più interessanti. Ecco la prima TRIS del 2025, pensata per chiudere le giocate con maggiore sicurezza prima del triplice fischio. Fiorentina e Napoli si affrontano sabato 4 gennaio alle ore 18:00, sotto la direzione del Sig. Manganiello. La Fiorentina non vince la prima gara dell’anno solare dal 2017, ma ha conquistato 4 punti nelle ultime due sfide contro il Napoli. I partenopei, invece, arrivano al Franchi con vittorie di misura nelle ultime uscite. La Viola, però, venderà cara la pelle. MR SIMON propone come risultato dopo i primi 10 minuti un pareggio (quota 1.12, bet365) e come risultato esatto Fiorentina 1 - Napoli 3 (quota 21.00).