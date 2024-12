L'opinione di Dambra: Cagliari-Inter 0-3, la classifica fa paura

L’unico sussulto rossoblù arriva al 18', quando Adopo prova una conclusione dalla distanza che Sommer devia in angolo. Al 28', Lautaro spreca clamorosamente a porta vuota su cross di Calhanoglu, mentre al 41' Barella ci prova al volo dalla distanza, ma Scuffet si oppone. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con il Cagliari che regge l’urto. Nella ripresa, però, cambia tutto. Mina lascia il campo per un problema al polpaccio, sostituito da Wieteska. La difesa rossoblù perde compattezza e l’Inter approfitta subito delle crepe. Al 53', Barella pennella un cross perfetto per Bastoni, che stacca indisturbato e infila l’1-0. Tre minuti dopo, Lautaro sfiora il raddoppio, calciando fuori di poco dopo un’azione ben orchestrata. Al 64', il Cagliari prova a farsi vivo con Marin (subentrato a Obert) che lancia Piccoli, ma Sommer anticipa l’attaccante rossoblù.





Il 2-0 arriva al 71': ancora un cross di Barella trova Lautaro pronto a mettere in rete, tornando al gol dopo un lungo digiuno. L’Inter abbassa i ritmi, complice l’impegno imminente in Supercoppa Italiana contro l’Atalanta, ma il Cagliari non riesce a reagire. Al 77', un’ingenuità di Wieteska, che tocca il pallone col polso su un corner, causa un rigore trasformato con freddezza da Calhanoglu per il definitivo 3-0. Il primo tiro in porta del Cagliari arriva solo all'84', quando Felici, subentrato a Piccoli, calcia un diagonale mancino facilmente parato da Sommer. Dopo due minuti di recupero, Doveri fischia la fine: Cagliari-Inter 0-3. La classifica ora è preoccupante. Parma e Genoa hanno allungato, lasciando i rossoblù terz’ultimi a quota 14 punti. Servono rinforzi immediati per tentare di mantenere la categoria, in particolare un portiere e una punta. Il prossimo impegno vedrà il Cagliari affrontare il Monza, fanalino di coda con 10 punti, il 5 gennaio alle 12.30: una sfida cruciale per sperare ancora nella salvezza.

Alla "Domus" il Cagliari incassa un netto 3-0 contro l'Inter, collezionando il quinto KO consecutivo tra campionato e Coppa Italia. I nerazzurri chiudono la pratica nella ripresa, evidenziando le difficoltà dei rossoblù. Capitolo formazioni: Davide Nicola schiera un 4-2-3-1, richiamando Scuffet tra i pali al posto di Sherri dopo sei giornate. In difesa Zortea, Gaetano e Augello supportano Piccoli unica punta. Simone Inzaghi risponde con il classico 3-5-2: Dumfries e Dimarco presidiano le fasce, mentre Lautaro e Thuram guidano l’attacco. Arbitra Doveri di Roma 2. Nel primo tempo, il Cagliari riesce, nonostante la sofferenza, a ribattere colpo su colpo agli attacchi nerazzurri, grazie soprattutto alla solidità di Mina. Zortea e Augello provano a impensierire Sommer con alcuni cross, che però finiscono in corner. Scuffet si dimostra decisivo in almeno tre occasioni: al 3' devia una conclusione dal limite di Thuram e al 16', su un errore di Zappa, compie un miracolo su Dumfries.