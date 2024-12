Dinamo Sassari: vittoria e risalita, Vanoli Cremona battuta 80-65

La Dinamo, tuttavia, ha reagito nella parte finale del periodo, riducendo parzialmente lo svantaggio accumulato e chiudendo sul 24-15. Nel secondo quarto, la squadra sarda ha continuato a risalire, mantenendo alta l’intensità e riducendo progressivamente il divario. A tre minuti dalla sirena, il punteggio segnava 37-32 per la Vanoli, ma il Banco ha chiuso il periodo sotto di soli 4 punti (44-40), alimentando speranze di rimonta. Il terzo quarto, caratterizzato da errori su entrambi i fronti, ha visto la Dinamo Sassari trovare maggiore solidità, riuscendo a raggiungere la parità sul 54-54 a pochi minuti dalla conclusione della frazione. Nell’ultimo periodo, la squadra sarda è stata spumeggiante, infliggendo un break di 16-3 che ha messo in ginocchio la Vanoli e indirizzato definitivamente l’incontro verso la vittoria isolana. Con questa vittoria, la Dinamo continua la sua risalita in classifica, intravedendo possibili scenari playoff nonostante un inizio di stagione difficile. Prossimo impegno: il 5 gennaio 2025 alle ore 12.00 contro la Pallacanestro Varese del giovane coach argentino Herman Mandole.

