Scommesse sportive: i pronostici di MR SIMON

Più tardi, alle 20.45, si giocherà Lazio-Atalanta, arbitrata dal Signor Massa. Una gara imprevedibile, con perfetto equilibrio negli ultimi otto incontri: tre vittorie per parte e due pareggi. L’Atalanta quest’anno ha mostrato grande continuità, ma la Lazio ha dimostrato di saper sorprendere, come nel recente 2-3 a Bergamo. Proponiamo il segno 12 a quota 1.33 e il risultato esatto Lazio 1 - Atalanta 3, quotato a 17.00. Domenica 29 dicembre alle 20.45 si sfidano Milan e Roma, con arbitro il Signor Fabbri. I rossoneri vantano un record di reti nelle ultime 13 sfide contro i giallorossi e approfittano del momento difficile della Roma, reduce da quattro sconfitte esterne consecutive in campionato. Consigliamo il segno 1X a quota 1.33, con risultato esatto Milan 1 - Roma 1, quotato a 6.50. In chiusura, MR SIMON vi augura un felice 2025 pieno di gioia e prosperità. Ricordiamo a tutti gli appassionati di calcio di giocare sempre in modo responsabile. Buona fortuna!

La Serie A si avvicina al nuovo anno con una 18ª giornata che promette spettacolo e intensità. Analizziamo le gare principali, selezionando una TRIS di incontri con doppio esito per i vostri pronostici. Come sempre, raccomandiamo di giocare responsabilmente. Cagliari e Inter si affrontano sabato 28 dicembre alle ore 18 sotto la direzione del Signor Doveri. I sardi, reduci da tre sconfitte consecutive, proveranno a spezzare il ciclo negativo, ma l’Inter ha numeri impressionanti nelle ultime otto trasferte contro il Cagliari, portando a casa i tre punti in sette occasioni. Consigliamo il segno X2 con quota 1.10 (bet365) e suggeriamo come risultato esatto Cagliari 1 - Inter 2, quotato a 8.50.