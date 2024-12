Zampano-Sverko in gol: sono tre punti d'oro per il Venezia. Al Cagliari non basta Pavoletti.





Di Francesco propone una formazione figlia del pari di Torino contro la Juventus, con Idzes al centro della difesa al posto dell’infortunato Svoboda - operato al ginocchio venerdì -, l’ex Altare braccetto di destra ed Ellertsson sulla fascia sinistra. A centrocampo confermati Andersen e Nicolussi Caviglia, con Busio che si affaccia sulla trequarti insieme ad Oristanio e Pohjanpalo di punta. Nel Cagliari, Nicola ripropone la difesa a 3 vista con l’Atalanta, con Zappa, Mina e Luperto, dietro a un centrocampo di sostanza con Adopo, Makoumbou e Deiola, Zortea e Augello sulle fasce e davanti Oristanio a svariare attorno a Piccoli. La prima parte del primo tempo è segnata dalla fisicità e dall’organizzazione del Cagliari. Adopo, Makoumbou e Deiola non lasciano spazio alle uscite di Oristanio, Busio e Pohjanpalo. Il Venezia fatica ad alzare il baricentro, Mina controlla Pohjanpalo, Luperto è attento su Oristanio. Dall’altra parte Gaetano cerca spazi e giocate, dal 20’ al 23’ tira un paio di volte, senza precisione, mentre Idzes si danna l’anima a controllare Piccoli e sulle fasce si accendono le sfide Zampano-Augello ed Ellertsson-Zortea. Al 30’ il Cagliari ha un’occasione enorme: punizione di Augello, tesa, a centro area il gigante Mina colpisce di testa a botta sicura ma centra in pieno alla testa il portiere arancioneroverde Stankovic, che si salva così. Nella parte finale del tempo, il Venezia inizia a tenere la palla più bassa a centrocampo, a controllare meglio, a cercare la velocità e gli spazi. Al 34’ Oristanio scappa via ma su di lui salva Luperto, al 39’ invece crea l’azione del gol: affondo sulla sinistra circumnavigando Mina, cross basso dal fondo che manda in controtempo Augello e trova il tap-in di Zampano, al primo gol stagionale. I sardi si riversano in avanti, ci provano Gaetano e Zortea ma nel primo caso manca la mira e nel secondo Stankovic è attento. Il portiere serbo allo scadere resta a terra tenendosi il ginocchio destro, perché dopo un rinvio si trova addosso Piccoli che lo travolge, ma Guida non prende provvedimenti. L’avvio di ripresa è tutto del Venezia. Nicolussi Caviglia alza il tono della sua regia, al 2’ una sua punizione in area dà a Idzes una palla che il difensore manda alta. Anche Oristanio aumenta di livello, su una sua azione lo stesso Nicolussi la piazza e Sherri controlla. Nicola inserisce Lapadula per Deiola e cambia faccia al Cagliari, che passa a due punte ma inevitabilmente perde peso specifico a centrocampo. Un tiro di Andersen controllato da Sherri, uno di Oristanio che finisce fuori di poco danno il tono della supremazia del Venezia, che al 19’ trova anche il gol con Oristanio su una sponda di Pohjanpalo, ma la rete è annullata per un fuorigioco del finlandese sul precedente lancio di Sverko. Al 20’ ha un’altra occasione Gaetano, che schiaccia di testa un cross dalla destra mandandolo alto, mentre al 22’ c’è il raddoppio del Venezia: lo segna Sverko con un incredibile slalom dalla trequarti, che lo spinge fino in area e lo porta a segnare di sinistro, quasi da terra, dopo essere incespicato. Il Cagliari reagisce, l’entrata di Pavoletti e di Felici sulla destra dà un impulso nuovo. Al 31’ Augello dalla sinistra mette in area un cross sul quale Pavoletti anticipa di testa Sverko e batte Stankovic per il 2-1. Il Cagliari ora ci crede, il Venezia vede i fantasmi di troppi vantaggi sfumati. I corner e le occasioni si moltiplicano, al 36’ Zappa da fuori manda di poco al lato, al 37’ è Stankovic a compiere un doppio miracolo su Lapadula e a 44’ Altare chiude ancora su Lapadula lanciato dalla spizzata di Pavoletti. L’ultimo intervento di Stankovic, su botta da sinistra di Felici, esalta il pubblico di Venezia. Che ora può crederci.

Con il coraggio, con i denti, con le parate di Stankovic. Il Venezia batte 2-1 il Cagliari, coglie la terza vittoria della stagione e alimenta un po’ la fiamma della speranza per la salvezza, dopo tanti punti persi per strada. Decidono i gol di Zampano nel primo tempo e di Sverko nella ripresa, ma dopo il 2-1 di Pavoletti è salito in cattedra il giovane portiere serbo, già decisivo nel primo tempo con una parata… di testa su Mina e poi in due occasioni su Lapadula e su Felici. Il Venezia non vinceva da due mesi e a 13 punti si riavvicina al gruppone delle pericolanti, tra le quali appunto il Cagliari, ora a 14: nelle ultime 9 partite di campionato Nicola ha raccolto 5 punti.