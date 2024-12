Dinamo Sassari: Vittoria di cuore contro Treviso

Un risultato, quello appena conseguito dalla formazione sarda, che consente, inoltre, al team capitanato dall’ala lituana Bendzius di rilanciarsi in classifica (10 punti), allontanando gli “spettri” della zona calda, che sarebbe stata (in caso di debacle) altrimenti a un passo. In merito alla gara, dopo una iniziale fase di studio da parte delle due formazioni in campo, contraddistinta da una serie di sorpassi e controsorpassi, la Nutribullet, consapevole dell’importanza dei punti messi a disposizione, aveva la forza di premere il piede sull’acceleratore, conseguendo (grazie a Harrison e Bowman) un vantaggio che le permetteva di chiudere la prima frazione sul risultato di 29-22, che certamente non fa felice l’intero popolo biancoblù accorso nell’impianto sportivo sassarese per seguire il match. Alla ripresa delle ostilità, dopo il piccolo intervallo, il gioco messo in campo dalle due squadre si svolgeva in modo particolarmente entusiasmante, con le due formazioni che si davano battaglia su ogni pallone. Da una parte l’Universo si trovava saldamente in testa nel punteggio, dall’altra il Banco ribatteva colpo su colpo al roster trevigiano, impedendogli di “scappare”. Secondo periodo che si concludeva, quindi, sul risultato di 51-45 in favore dei ragazzi bianco-azzurri allenati da coach Vitucci.





La ripresa del gioco, dopo l’intervallo lungo, è stata caratterizzata dalla partenza sprint della compagine sassarese, capace di ottenere, nei primi minuti di gioco della terza frazione (grazie soprattutto a Bibbins, Fobbs e Bendzius), un divario di 7 punti (64-58 a metà del periodo). Questo divario coglieva da un lato di sorpresa il roster veneto e, dall’altro, consentiva alla Dinamo di guardare con fiducia la restante parte del match. Sul proseguo del periodo, il Banco fronteggiava con determinazione e cuore i canestri di Nutribullet, chiudendo il periodo con un divario di 5 punti (74-69 in termini di punteggio), che sicuramente lasciava più di una speranza di vittoria alla formazione sarda. Negli ultimi 10 minuti di gara, l’incontro si faceva ancora più combattuto, con i due roster che offrivano il meglio del loro repertorio cestistico attraverso un continuo superarsi nel punteggio, deliziando gli spettatori. Il match trovava il suo epilogo nell’ottima prestazione fornita da Bibbins negli ultimi istanti di gioco, che consegnava la vittoria alla compagine isolana. Risultato finale del match: Dinamo Sassari 96 - Universo Treviso 94. Infine, ricordiamo il prossimo impegno della formazione sarda: il giorno 28 dicembre alle ore 20.00 contro l’ostica Vanoli Cremona, allenata dall’esperto ex coach biancoblù Demis Cavina.

Dopo la cocente sconfitta rimediata lo scorso weekend contro la Pallacanestro Reggiana al PalaSerradimigni, la Dinamo Sassari ottiene, poche ore fa, un'importante vittoria nel match che la vedeva opposta all’Universo Treviso. Un match, svoltosi nel palazzetto isolano, terminato con il risultato di 96-94 in favore degli uomini di coach Markovic, i quali, da una parte, hanno dovuto sudare le cosiddette sette camicie per portare a casa il tanto agognato successo e, dall’altra, hanno capitalizzato nel migliore dei modi l’ottima prestazione fornita dal playmaker statunitense Bibbins negli ultimi minuti di gara, portando a casa l’intera posta in palio.