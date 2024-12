Volley spettacolo al Palapirastu: Itas Trentino e Benfica infiammano il pubblico, lusitani vincenti 3-2

Una formazione, allenata da mister Fabio Soli, che, reduce dalle fatiche brasiliane del Mondiale del Club (in cui ha conseguito un ottimo secondo posto dietro il Sada Cruzeiro qualche giorno fa) e ormai sicura del risultato, schierava in campo, nel proseguo di partita, le riserve tenendo tra i titolari il solo Bartha (12 punti a fine gara). Il terzo e quarto set erano contraddistinti, infatti, da una compagine lusitana (sicuramente più precisa e affiatata in fase offensiva e difensiva), che prendeva sempre più fiducia vincendo i due successivi set (25-20 e 25-18), rendendo, da un lato, il match più avvincente ed entusiasmante e, dall’altro, meno amaro il suo stop al “cammino” continentale. Sull’ultimo (decisivo) game, questo era certamente molto combattuto, dove Trento, seppur vogliosa e determinata a portare a casa un risultato di prestigio, non riusciva a cambiare la direzione del match (ormai su binari benfiquisti), il quale set si chiudeva sul 15-13 ponendo il risultato sul 3-2 a favore del team lusitano. MVP del match il giocatore del Benfica Eshenko. Vogliamo ricordarvi ora i prossimi avversari della formazione trentina in campo europeo e italiano. In ambito continentale il successivo ostacolo sarà rappresentato dalla quotata squadra rumena del CSM Corona Brasov, in Italia trasferta domenica a Taranto nel match valido per il tredicesimo turno della SuperLega. Proprio in conclusione desideriamo ringraziare le due compagini, gli enti e tutte le figure istituzionali (in primis il Presidente Fipav Eliseo Secci) che hanno reso possibile tale evento nel territorio sardo e, auspicando che, nell’immediato futuro, eventi di tale caratura siano sempre di più presenti in Sardegna, vi salutiamo.

Un appuntamento delle grandi occasioni, quello accaduto poche ore fa al Palapirastu di Cagliari per tutti gli appassionati del volley. Al cospetto di un palazzetto tutto esaurito (2.200 gli spettatori accorsi in massa per seguire l’importante evento pallavolistico), infatti, erano presenti nel centro più abitato dell’Isola due tra le più importanti squadre dell’intero continente europeo: i Campioni d’Europa (e Vicecampioni del Mondo) dell’Itas Trentino Volley e l’ottima formazione portoghese del Benfica allenata dall’esperto mister José Jardim. Un incontro, svoltosi, come abbiamo precedentemente affermato, nel capoluogo sardo, terminato con la vittoria della compagine iberica per 3-2, che consente, da una parte, alla squadra trentina di ottenere il pass per i Playoff della 2025 Coppa CEV (in virtù del risultato d’andata, avvenuto due settimane fa in terra portoghese, in cui Sbertoli e compagni hanno battuto la formazione portoghese per 3 set a 0) e che, d’altra, permette al team italiano di guardare con fiducia al proseguo della rassegna continentale. In merito alla partita, qualificazione già messa in cassaforte dalla compagine italiana sin dai primi istanti del match, con l’Itas capace subito di fornire una prestazione indubbiamente di grandissimo livello prendendo il comando del gioco dai minuti iniziali e portando a casa i primi due set (25-22 in entrambi i casi) grazie soprattutto al giovane schiacciatore Michieletto (10 punti) e all’opposto lussemburghese (naturalizzato italiano) Karim Rychlik (12 punti). Situazione, appena affermata, che perciò mandava subito alle ortiche qualunque speranza di pass al turno successivo della seconda importante competizione europea per club del team portoghese.