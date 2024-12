Torres, vittoria in rimonta contro la Vis Pesaro: 3-1 e rilancio in classifica





Alla ripresa delle ostilità dopo l’intervallo, il secondo tempo ha visto una compagine sarda più attiva, ma che, purtroppo, ha subito la prima marcatura pesarese al 67° minuto. La rete del “solito” Coppola, ben servito dal navigato centrocampista Di Paola, ha portato avanti Nicastro e compagni, buttando il pallone oltre la linea bianca della porta sassarese difesa dall’estremo difensore Zaccagno. Il vantaggio, tuttavia, è durato pochissimi istanti, poiché l’attaccante bolzanino Fischlanner (70° minuto) e l’ala destra portoghese Muhamed Varela (76° minuto) hanno ribaltato la situazione, capovolgendo il risultato e permettendo alla formazione sassarese un sorpasso fino a quel momento insperato. A chiudere i conti, la seconda marcatura del “solito” Fischlanner al 78°. L'ultima parte di gara, oltre alle classiche sostituzioni da entrambe le parti, è stata contraddistinta da azioni di non particolare rilievo, permettendo così alla formazione rossoblù di conquistare una vittoria difficile da pronosticare per come si era posta la situazione nel corso dell’incontro. Risultato finale: Vis Pesaro 1 - Torres 3. Cosa dire di più? La Torres si prepara ora al prossimo impegno, previsto per il 5 gennaio 2025 alle ore 15:00 contro la capolista Pescara, allenata dall’ottimo mister Silvio Baldini. Una sfida di grande fascino e difficoltà, che potrà dire molto sulle ambizioni future della compagine sassarese.

Dopo il deludente pareggio ottenuto lo scorso weekend fra le mura amiche contro la nobile Lucchese, la Torres ottiene, poche ore fa, un'importante vittoria nel match che la vedeva opposta all’ottima Vis Pesaro. Un match, svoltosi allo stadio "Tonino Benelli", terminato con il risultato di 3-1 in favore degli uomini di mister Greco. La compagine sassarese ha sofferto non poco l’iniziativa della formazione marchigiana, che è stata capace di colpire anche un palo nella prima frazione di gioco (conclusione eseguita dal giovane difensore Francesco Coppola nei primissimi minuti dell’incontro), mettendo più di un brivido all’intero roster rossoblù del Nord Sardegna. Un risultato, quello appena ottenuto dalla squadra isolana, che da una parte rilancia la formazione sarda in classifica e dall’altra permette a Scotto e compagni di guardare con rinnovata fiducia ai prossimi difficili impegni che la compagine, presieduta dall’ottimo Stefano Udassi, dovrà affrontare da qui alla fine della regular season. In merito al match, il primo tempo è stato caratterizzato da una Vis Pesaro che, pur senza trovare la via della rete, si è resa estremamente pericolosa nei pressi della porta isolana. In particolare, da segnalare l’occasione già citata dell’ottimo Coppola (ex Pisa), che al 10° minuto, eludendo su calcio d’angolo la marcatura della retroguardia isolana, ha centrato il “legno”, lasciando l’amaro in bocca all’intera tifoseria biancorossa. La prima frazione di gioco si è comunque chiusa in parità: Vis Pesaro 0 - Torres 0.