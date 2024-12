Gymnasium Volley Alghero, doppio impegno: vittoria in serie D, sconfitta per l'under 16





Le avversarie hanno sfruttato al meglio alcune astuzie tattiche, mettendo in difficoltà le giovani algheresi con pallonetti e giocate esperte. Nonostante la sconfitta, il gruppo ha mostrato sprazzi di qualità che fanno ben sperare per il futuro.





Nel pomeriggio, la squadra di Serie D ha riscattato la giornata con una brillante vittoria per 3-1 (15-25, 26-24, 25-22, 25-20) contro l'ASD PGS Gioins, nel match valido per l'ottava giornata del Girone C. Dopo aver perso nettamente il primo set, le algheresi hanno reagito con carattere, aggiudicandosi i tre parziali successivi e conquistando tre punti fondamentali per la classifica. "È stata una partita combattuta, ma avevamo qualcosa in più rispetto alle avversarie", ha dichiarato Sotgia. "Siamo riusciti a contenere il loro forte attaccante di centro e a capitalizzare le nostre occasioni." Con questa vittoria, la Gymnasium Volley Alghero si conferma al quarto posto in classifica, consolidando la propria posizione tra le protagoniste del campionato. "Abbiamo affrontato due gare difficili, ma sono soddisfatto dell'impegno delle ragazze. Questi match ci aiutano a crescere e a capire dove migliorare", ha concluso Sotgia. La squadra si prepara ora ai prossimi impegni, con la determinazione di continuare a crescere e puntare in alto.

Doppio impegno domenica 22 dicembre per la Gymnasium Volley Alghero, impegnata su due fronti con le formazioni Under 16 e Serie D. Nonostante risultati alterni, entrambe le squadre hanno mostrato carattere e determinazione, confermando il costante lavoro di crescita tecnica e tattica. In mattinata, le ragazze dell'Under 16 hanno affrontato la Time Out Olbia, cedendo per 3-1 (25-20, 17-25, 9-25, 17-25). La partita era iniziata sotto i migliori auspici, con un primo set vinto grazie a un gioco incisivo e ordinato. "Abbiamo iniziato bene, vincendo il primo set. Le ragazze sono state molto brave, ma poi sono emersi errori ricorrenti, soprattutto in ricezione e difesa", ha spiegato coach Pasqualino Sotgia.