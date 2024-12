L'Amatori Rugby Alghero trionfa contro Parma Rugby 37-28

Tabellini completi: Alghero 22 dicembre 2024 Amatori Rugby Alghero vs Parma Rugby 37 a 28



Amatori Rugby Alghero: May, Calabrò, (Delli Carpini 41') Russo, Serra (cap), Delrio, Perello, Armani, Fierro, Wiernes, Lenoci, Tveraga, (Spirito 41') Canulli, Cincotto, (Stefani 55') Shelqeti, Natchebia. A disposizione: Spirito, Stefani, Gueye, Manfredi, Marrone, Delli Carpini, Bombagi. Allenatore Marco Anversa



Parma Rugby: Colla, Marani (Belledi) Bianconcini Bordini, Abelaziz, Gramajo, Bosi, Borsi, (cap) Osnago, (Alcantara) Corazza, Salvan, (Polli) Caselli, Quiroga, Gimenez, (Bonfiglio) Singh, (Calì) A disposizione: Bonofiglio, Calì, Babbo, Alcantara, Belledi, Poli, Ofori, Busetto. Allenatore Filippo Frati



Arbitro Luca Bisetto (TV) A1 Uccheddu (NU) A2 Dui (NU)



Primo tempo: 8° cp Perello 3 a 0, 21° meta Lenoci ntr. 8 a 0, 27° meta Perello tr.Perello 15 a 0, 35° meta Borsi tr.Colla 15 a 7. 40° meta Canulli tr. Perello 22 a 7.



Secondo tempo: 8° meta Bosi tr.Colla 22 a 14, 20° meta Delli Carpini ntr. 27 a 14, 32° meta Russo tr. Delli Carpini 34 a 14, 34° meta Bosi tr. Colla 34 a 21, 35° cp. Delli Carpini 37 a 21, 38° meta Bosi tr. Colla 37 a 28.



Cartellini gialli: 34° pt Abelaziz Giornata nuvolosa spettatori presenti circa 300 Punti in classifica conquistati Amatori Rugby Alghero 5 Parma Rugby 1 A fine gara, coach Marco Anversa ha elogiato i suoi ragazzi: "Partita giocata con tanto cuore e pochissimi errori. L'avevamo preparata bene e i ragazzi sono stati davvero stupendi. È un regalo di Natale che ci riempie di gioia".

L’Amatori Rugby Alghero regala al proprio pubblico un successo straordinario, battendo il Parma Rugby per 37-28 in una partita combattuta e ricca di emozioni. Sotto una giornata nuvolosa e davanti a circa 300 spettatori, i padroni di casa hanno sfoderato una prestazione di cuore e precisione, conquistando 5 punti fondamentali per la classifica e regalando un Natale indimenticabile ai tifosi. Il match è iniziato con grande intensità, e già all’8° minuto Perello ha sbloccato il risultato con un calcio piazzato, portando Alghero in vantaggio per 3-0. La squadra di casa ha continuato a macinare gioco, trovando la prima meta al 21° minuto con Lenoci, che ha permesso ai suoi di salire sull’8-0. Poco dopo, al 27°, è stato ancora Perello a segnare una splendida meta trasformata, allungando il vantaggio sul 15-0. Parma ha accorciato le distanze con Borsi, che al 35° ha siglato una meta trasformata da Colla. Tuttavia, Alghero ha chiuso il primo tempo in bellezza grazie a una meta di Canulli trasformata ancora da Perello, andando al riposo sul 22-7. Nella ripresa, Parma ha cercato di riaprire la partita con una meta di Bosi all’8°, trasformata da Colla, che ha portato il risultato sul 22-14. Ma l’Amatori Rugby Alghero non ha ceduto di un centimetro: Delli Carpini ha segnato una meta al 20°, seguita pochi minuti dopo da quella di Russo, trasformata dallo stesso Delli Carpini, per un punteggio di 34-14. Parma ha tentato di rimanere in partita con altre due mete di Bosi, entrambe trasformate da Colla, riducendo il distacco sul 37-28. A chiudere il match, però, è stato un calcio piazzato ancora di Delli Carpini al 35°, che ha messo il sigillo su una vittoria meritata. Non sono mancati episodi di nervosismo: il cartellino giallo di Abelaziz al 34° minuto del primo tempo ha complicato il lavoro degli ospiti in una fase cruciale del match.