Scommesse sportive: i pronostici di Mr. Simon

Venezia-Cagliari, domenica 22 dicembre ore 15.00, arbitro sig. Giuda Partita cruciale per entrambe le squadre in ottica salvezza. Il Venezia, ultimo in classifica con il Monza a soli 10 punti, affronta un Cagliari che lo precede di 4 lunghezze ma fatica a trovare la rete, rimanendo a secco nelle ultime due gare. Il Venezia, pur segnando molto, subisce altrettanto (29 reti incassate). Considerando la difficoltà offensiva dei sardi, consigliamo il segno X, quota 3.30. Risultato esatto consigliato: Venezia-Cagliari 1-1, quota 6.50. Atalanta-Empoli, domenica 22 dicembre ore 18.00, arbitro sig. Feliciani La capolista Atalanta sta dominando a suon di goleade sia in Coppa Italia sia in campionato. Con un solo pareggio casalingo nelle ultime 23 partite, i nerazzurri si candidano come favoriti. L’Empoli, attualmente a metà classifica, avrà bisogno di una prestazione perfetta per uscire indenne dal Gewiss Stadium. Consigliamo il segno 1, quota 1.28. Risultato esatto consigliato: Atalanta-Empoli 3-0, quota 7.50. In bocca al lupo a tutti gli appassionati di calcio e ai cari lettori di Gazzetta Sarda. E ricordate: giocate sempre in modo responsabile!

Dopo l'intensa settimana di Coppa Italia, il Campionato di Serie A riparte con la 17ª giornata. Manca poco al giro di boa, e la classifica si presenta ancora estremamente equilibrata, senza una squadra nettamente al comando. Quest’anno nella massima serie si sgomita: le vittorie pesanti saranno decisive per il raggiungimento dei vari obiettivi societari. La TRIS proposta questa settimana mira a rispolverare la base e la variabile, accompagnandole da un segno sorpresa. Per le previsioni si utilizzano i segni 1X2, che permettono di limitare eventuali danni. Lecce-Lazio, sabato 21 dicembre ore 20.45, arbitro sig. Manganiello La Lazio ha vinto il 53% degli scontri diretti contro il Lecce, con 18 successi in oltre 30 gare disputate. Consigliamo il segno 2, quota 1.61 (bet365). Risultato esatto consigliato: Lecce-Lazio 1-3, quota 13.00.