Basket Serie C: Klass Coral Alghero pronta per la sfida contro i Sirbones Nuoro





I Sirbones, tornati a disputare un campionato nazionale dopo diversi anni, hanno costruito un roster esperto e competitivo, attualmente al secondo posto con 10 punti, in coabitazione con l’Olimpia Cagliari e dietro la capolista Sennori (16 punti). Reduci da una vittoria contro il Cus Sassari, i nuoresi saranno determinati a difendere il proprio parquet per non lasciare per strada punti preziosi. Tra i tanti spunti della sfida, spicca il duello tra i due migliori marcatori del campionato, entrambi argentini: Mariani, punta di diamante dei Sirbones, e Sahud, trascinatore della Klass Coral, divisi da appena due punti nella classifica cannonieri.





Per la Klass Coral, la vittoria contro il Sant’Orsola ha rappresentato un’iniezione di fiducia, anche grazie al ritorno in campo del capitano Musso. La squadra neroazzurra punta a chiudere il 2024 con un risultato positivo, preparandosi al meglio durante la settimana per affrontare questa difficile trasferta. Domani, alle 18:30, il via alla sfida che promette spettacolo e intensità. Chi avrà la meglio in questa battaglia di fine anno? Sul parquet di Nuoro, il verdetto.

Nel campionato di Serie C, la nona giornata di andata segna l’ultimo appuntamento del 2024. La Klass Coral Alghero, reduce da una convincente vittoria contro il Sant’Orsola, si prepara a un’importante trasferta sul campo dei Sirbones Nuoro, formazione che condivide la seconda posizione in classifica con l’Olimpia Cagliari. La gara, in programma domani alle 18:30, rappresenta un banco di prova impegnativo per gli algheresi guidati da coach Fabrizio Longano.