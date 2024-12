F1, è stata definita ufficialmente la line-up per il mondiale 2025

In casa Red Bull hanno rescisso consensualmente il contratto di Sergio Perez e al suo posto è stato ingaggiato Liam Lawson, proveniente dalla RB con 11 GP disputati tra il 2023 e il 2024. Intoccabile Max Verstappen, che resta a Milton Keynes fino al 2028. In casa Mercedes confermato George Russell. Al suo fianco ci sarà il giovane classe 2006 Andrea Kimi Antonelli (bolognese DOC) reduce dalla Formula 2. Come 3° pilota torna nel team tedesco Valtteri Bottas 3 anni dopo l'ultima volta. Riguardo alla McLaren, confermati sia il vice-campione del mondo Lando Norris che Oscar Piastri. In Aston Martin confermati Lance Stroll e il 2 volte campione del mondo Fernando Alonso (per altre 2 stagioni). In Alpine invece confermato Pierre Gasly. Al suo fianco ci sarà l'australiano Jack Doohan: nel 2023 e nel 2024 è stato 3° pilota del team francese e, tra l'altro, ha già debuttato in anticipo al posto di Ocon in F1 nell'ultima gara dell'anno. In Racing Bulls invece resta Yuki Tsunoda e verrà affiancato da un nuovo compagno al posto di Lawson: si tratta del franco-algerino Isack Hadjar.









Riepilogando: Red Bull: Verstappen-Lawson Mercedes: Russell-Antonelli McLaren: Norris-Piastri Ferrari: Hamilton-Leclerc Alpine: Gasly-Doohan Aston Martin: Stroll-Alonso Racing Bulls: Tsunoda-Hadjar Williams: Albon-Sainz Haas: Bearman-Ocon Kick Sauber: Hülkenberg-Bortoleto Nel settembre del 2024 è stato pilota di riserva della Red Bull e della RB. In Haas hanno rivoluzionato il team: Magnussen lascia il team USA e al loro posto ci saranno Oliver Bearman (con all'attivo già 3 gare in F1 tra Ferrari e Haas) ed Esteban Ocon. In Williams ci sarà sempre l'anglo-thailandese Albon con al suo fianco l'ex Ferrari Carlos Sainz, che lascia la Rossa dopo 4 stagioni. Per quanto riguarda la Kick Sauber, cambia tutta la line-up: (dal 2026 diventerà Audi) ci saranno l'ex Haas Nico Hülkenberg con al fianco il debuttante Gabriel Bortoleto (classe 2004) fresco campione del mondo dell'ultima stagione di F2.

Dopo varie settimane di rumors e di dubbi circolati negli ultimi giorni, in particolare riguardo alla Red Bull e al suo team satellite Racing Bulls (di Faenza), si è ufficialmente arrivati alla definizione su chi saranno i piloti che correranno nel prossimo mondiale di F1. Ci saranno un bel po' di rookie che debutteranno come professionisti. Andiamo con ordine. Ci sono novità in casa Ferrari: a Maranello confermato il monegasco Charles Leclerc con al fianco il 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton (40 anni il 7 gennaio) che lascia la Mercedes dopo 11 anni con tanti successi. Per il nativo di Stevenage (come detto da lui stesso) è sempre stato il suo sogno quello di guidare la Rossa.