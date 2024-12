Extratime di Mr. Simon: Quaterna della Juve - Cagliari fuori dalla Coppa Italia

La quaterna bianconera, a parte le prime due reti, è arrivata su innumerevoli scelte di passaggio errate da parte dei rossoblù. Troppo spazio tra le linee e una manovra in orizzontale con palla persa sulla trequarti hanno permesso alla squadra di Thiago Motta di creare la goleada. La Coppa Italia per il Cagliari finisce qui. Ora è importante girare pagina e pensare al campionato.

Finisce a Torino l'avventura del Cagliari in Coppa Italia. Il mosaico di mister Nicola ha retto solo un tempo contro una Juve con più fame e determinazione. In chiusura di prima frazione, Vlahovic con una semitorsione beffa Scuffet e, con l'aiuto del palo, porta avanti i bianconeri. In apertura di ripresa, al minuto 53, Koopmeiners con un calcio piazzato magistrale toglie la ragnatela dall'incrocio di Scuffet e raddoppia. Il doppio svantaggio costringe mister Nicola a cambiare lo scacchiere rossoblù per riaprire la partita, ma all'80° Conceição trova l'angolino dopo una serpentina in area e fa tre a zero. Chiude la goleada Gonzales, che sull'ennesima dormita rossoblù si invola verso Scuffet e lo batte con uno scavetto da standing ovation. Sardi fuori dalla Coppa Italia meritatamente.