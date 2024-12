Why Company Martial Gym Alghero domina la Coppa Sardegna a Uri

La stagione 2024, costellata di ottimi risultati, ha ulteriormente consolidato la posizione della Why Company Martial Gym in cima alla classifica delle società isolane. Un traguardo che non rappresenta un punto di arrivo, ma uno stimolo a proseguire sulla strada dell’eccellenza. Nemmeno le festività natalizie fermano l’attività della società: diversi allievi sono stati convocati a gennaio per un provino che potrebbe aprire loro le porte della nazionale italiana. Gli allenamenti continuano senza sosta nella palestra del liceo scientifico di Alghero, dove atleti e tecnici lavorano con dedizione per mantenere alto il nome della città e della Sardegna. Un successo, quello della Why Company Martial Gym, che rappresenta l’unione tra talento, sacrificio e un costante impegno verso nuovi e ambiziosi obiettivi.

Si è svolta a Uri una delle competizioni di karate più rilevanti dell’anno: la Coppa Sardegna, organizzata dallo CSEN, che ha richiamato atleti da ogni angolo dell’isola. L’evento ha visto la partecipazione di 345 prove di atleti, confermandosi un appuntamento di spicco per il movimento del karate sardo. Tra le protagoniste della competizione, spicca la Why Company Martial Gym Alghero, che ha conquistato il primo posto nel kumite (combattimento), dominando il medagliere con vittorie e piazzamenti sul podio. Un successo che ribadisce la superiorità della società algherese, già al terzo anno consecutivo al vertice di questa competizione.