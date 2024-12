Torres spenta, solo un pari contro la Lucchese: serve una svolta per i playoff

Costui, infatti, nell’occasione, con un tiro potente (e su ottima iniziativa dell’esperto Scotto) colpiva il palo della porta della squadra toscana difesa dal giovane estremo difensore Lorenzo Palmisani. La restante parte della prima frazione di gioco era, invece, priva di ulteriori sussulti, se non si considerava una conclusione del centrocampista Bretan che trovava la fiera opposizione della difesa rossonera con il navigato difensore Andrea Gasbarro. Il punteggio, quindi, alla fine dei primi quarantacinque minuti, era Torres 0 - Lucchese 0. Il rientro in campo dopo l’intervallo era caratterizzato, da un lato, da una Torres non sufficientemente battagliera per ottenere i 3 punti messi a disposizione e, dall’altro, da una Lucchese che (pur non realizzando reti) tentava di rendersi pericolosa dalle parti della porta sassarese. Faceva questo innanzitutto con il centrocampista Saporiti al 65° e successivamente con il difensore Antoni, il cui tiro non dava, comunque, particolari problemi alla porta isolana. Per quanto riguardava gli ultimi minuti della contesa, questa non aveva particolari azioni degne di menzione, eccetto per un tiro di Fischlanner che viene respinto dalla retroguardia della formazione presieduta dal dott. Andrea Bulgarella. Esito finale del match: Torres 0 - Lucchese 0. In conclusione, il prossimo impegno della squadra rossoblù avverrà il giorno 22 dicembre alle ore 17.30 contro l’ottima Vis Pesaro di mister Roberto Stellone.

Dopo l’ottima vittoria ottenuta in terra emiliana, nello scorso weekend contro il Carpi, la Torres rimedia – poche ore fa – “solo” un noioso pareggio nell’ultimo match disputato, valido come chiusura del girone d’andata, contro la nobile Lucchese. Una gara, quella appena avvenuta allo Stadio “Vanni Sanna”, terminata a reti bianche, che ha visto la formazione sassarese fornire una prestazione spenta o comunque tale da non consentire al team isolano di portare a casa quanto in palio. Un risultato, inoltre, che allontana la compagine sarda dai primi posti della classifica e che obbliga il team isolano, già dalle prossime (difficili) gare, a invertire la tendenza (riprendendo il cammino delle vittorie) se si desidera coltivare sogni playoff. In merito al match, primo tempo che vedeva la compagine allenata dall’ottimo mister Leonardo Greco avere, già dai primissimi minuti di gioco con l’attaccante bolzanino – ex Catanzaro – Fischlanner, la chance per passare in vantaggio.