Serie C, l’Amatori Rugby Alghero vince a Cagliari nonostante le difficoltà

Nella ripresa, la partita è stata caratterizzata da un buon arbitraggio, con pochi falli e un gioco disciplinato da entrambe le parti. Il Cagliari ha provato a rientrare in partita, sfruttando i cambi e approfittando di alcuni piccoli infortuni degli ospiti, ma l’Alghero è sempre riuscito a mantenere il vantaggio, con il punteggio che si è evoluto fino al 18-22 finale. Le mete decisive per l’Alghero sono arrivate con Daga, che ha segnato in velocità, Bogliani E., che ha sfruttato un’azione di furbizia, e Lombardo, che ha finalizzato con un potente pick and go.





Il migliore in campo è stato il capitano Fabio Peana, autore di una prestazione straordinaria. Peana ha saputo adattarsi a tre ruoli diversi nel corso della partita, dimostrando leadership e capacità di lettura del gioco nei momenti più critici. Una vittoria importante per l’Amatori Rugby Alghero, che torna a casa con punti preziosi e la consapevolezza di poter superare anche le situazioni più difficili grazie alla solidità del gruppo e alla versatilità dei suoi giocatori.

Una domenica di vento forte e campo pesante ha fatto da cornice alla vittoria della squadra cadetta dell’Amatori Rugby Alghero, che si è imposta per 22-18 sul Cagliari al termine di una partita combattuta e segnata da diversi imprevisti. Il match si è complicato fin dai primi minuti, con un brutto infortunio al ginocchio per il mediano di mischia Tafaoata, costretto a lasciare il campo. Senza un sostituto naturale, i trequarti hanno dovuto adattarsi rapidamente a nuovi ruoli, mostrando grande spirito di sacrificio e capacità di adattamento. Nonostante le difficoltà nelle mischie, rese instabili dal terreno scivoloso, l’Alghero è riuscito a sbloccare il risultato al quarto d’ora grazie a una punizione trasformata da Bogliani, seguita da due mete che hanno portato il punteggio sullo 0-17 alla fine del primo tempo.