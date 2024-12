Sporter Academy Sassari/Macomer: record, podi e qualifiche ai campionati nazionali

La squadra ha brillato anche grazie alle prestazioni di Gabriele Cocco, capace di imporsi nei 50 stile libero con un tempo di 22.98, oltre a conquistare altri podi nei 100 stile libero e nelle prove del dorso. Successi che si sono estesi alle staffette, con due terzi posti ottenuti nelle competizioni 4x50 misti e 4x50 stile libero, dove gli atleti hanno dimostrato compattezza e spirito di squadra. I risultati complessivi hanno premiato il lavoro del gruppo composto da Mattia Rei, Gabriele Cocco, Vladislav Nieddu, Francesco Atzori, Andres Atzeni, Beatrice Serra, Daniela Atzeni e Gabriele Orru, che hanno saputo competere con grinta e dedizione, portando lustro alla Sporter Academy e al nuoto sardo. A sottolineare questi successi è l’impegno del team tecnico formato da Stefano Masala, Roberto Curatolo e Simona Castori, insieme al consulente fisiologico Paolo Penso, che hanno lavorato con costanza per permettere agli atleti di raggiungere questi traguardi.





Un ringraziamento speciale va anche allo sponsor ÈAMBIENTE, che con il proprio sostegno ha creduto nel progetto della Sporter Academy e nei giovani talenti della squadra. La Sporter Academy Sassari/Macomer conferma così il proprio ruolo di protagonista nel nuoto regionale e guarda con ambizione ai prossimi appuntamenti: i Campionati Italiani Giovanili e gli Assoluti Nazionali, dove il team sarà chiamato a confrontarsi con i migliori nuotatori del panorama nazionale.

Un fine settimana di successi e grandi prestazioni per la Sporter Academy Sassari/Macomer, protagonista ai Campionati Assoluti Regionali Sardi in vasca corta, disputati il 14 e 15 dicembre nella piscina di Terramaini, a Cagliari. La squadra ha confermato il proprio valore con risultati straordinari, portando a casa 10 podi assoluti regionali, 2 nuovi record sardi di categoria e numerose qualifiche per le competizioni nazionali. Le ottime prestazioni hanno permesso alla Sporter Academy di ottenere 10 qualifiche ai Campionati Italiani Giovanili di Categoria, che si terranno a marzo 2025 a Riccione, e una qualifica ai Campionati Assoluti Nazionali, dove un atleta si confronterà con i migliori nuotatori italiani. Protagonista indiscusso della manifestazione è stato Mattia Rei, autore di due nuovi record sardi di categoria. Nei 100 dorso, Rei ha fermato il cronometro a 54.7, migliorando di oltre un secondo il precedente primato. Non da meno la sua prova nei 100 misti, conclusa con un tempo eccezionale di 56.5, a testimonianza della sua crescita e del grande lavoro svolto.