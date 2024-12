Gymnasium Volley Alghero, weekend agrodolce: luci e ombre per le squadre in campo

La nota dolente arriva dalla sfida casalinga contro Silvio Pellico, persa per 3-1. “È stata una sconfitta amara. In teoria dovevamo portare a casa il punteggio pieno, ma la squadra è apparsa in difficoltà, soprattutto dal punto di vista psicologico. Abbiamo alternato fasi di gioco ottime ad altre disastrose, condizionate dall’emotività,” spiega l’allenatore. Nonostante i buoni inizi nei set, la squadra non è riuscita a mantenere la lucidità nei momenti chiave. “C’è un grosso potenziale, ma anche un freno a mano tirato. Se riusciamo a migliorare la ricezione e a mettere ordine in campo, possiamo davvero fare il salto di qualità,” conclude Sotgia, già proiettato alla prossima sfida contro la Joins a Sassari, con la speranza di strappare punti preziosi prima della pausa natalizia. Un weekend di contrasti per la Gymnasium, ma anche di segnali positivi da cui ripartire.

Un fine settimana intenso per la Gymnasium Volley Alghero, con diverse squadre impegnate in campo e risultati alterni. A fare il punto è l’allenatore Pasqualino Sotgia, che non nasconde soddisfazioni e criticità. Sabato 14 dicembre, i ragazzi della Seconda Divisione sono usciti sconfitti per 3-1 sul campo della Punto. “La squadra ha giocato una partita opaca, ma c’è stato un lieve segnale di ripresa rispetto alla prestazione precedente, dove avevamo fatto davvero male. Approfitteremo della pausa per lavorare e limare alcune cose,” commenta Sotgia. Domenica mattina, la Gymnasium Under 14 ha portato a casa una netta vittoria, dimostrando crescita e impegno. “Questa squadra è meno esperta rispetto a quella che milita nel girone B, ma sta accumulando risultati positivi che aiutano a mantenere alto l’umore. Sono molto soddisfatto,” sottolinea l’allenatore. Grande prova per l’Under 16, che ha vinto 3-0 nonostante l’assenza della palleggiatrice titolare. L’inesperta sostituta ha fatto passi da gigante: “Dopo l’esordio impacciato della scorsa settimana, questa volta ha dato l’impressione di essere un’altra giocatrice. Ha lavorato duro in allenamento e i progressi sono stati evidenti. La squadra deve ancora adattarsi, ma la direzione è quella giusta,” aggiunge Sotgia.