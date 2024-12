Gasperini pesca il jolly Zaniolo, Atalanta in fuga scudetto: 10 vittorie di fila, +2 sul Napoli

Tutti respinti, una scala di miracoli. Al 42’ nuova puntata: ancora Piccoli a calciare forte dall’interno dell’area, Carnesecchi è reattivo a respingere una volta di più. Finisce così 0-0 il primo tempo.Gasperini interviene con i cambi all’intervallo: fuori Brescianini, Hien e Retegui, dentro De Roon, Djimsiti e Lookman. La Dea passa al 3-4-1-2 e Pasalic dopo un paio di minuti arriva con il passo sbagliato su un pallone vagante in area. De Roon dopo 4’ prende un’ammonizione “pesante”: era diffidato, salterà la prossima contro l’Empoli. L’intervento dell’olandese costringe Luvumbo a lasciare il campo. Al suo posto entra Felici. Al 10’ altra occasione per Pasalic: cross di Ruggeri e il croato non riesce a gestire in controbalzo la traiettoria. Due minuti e Mina ci prova di testa su cross di Zappa, palla fuori. L’Atalanta prende coraggio però: scambio Pasalic-Kossounou in area con l’ivoriano che calcia troppo debole per superare Sherri. Al 19’ altri due cambi bergamaschi: fuori Pasalic e De Ketelaere per Samardzic e Zaniolo.





Che dopo due minuti porta in vantaggio la Dea. Cross di Samardzic da sinistra, la palla arriva dall’altra parte a Bellanova che crossa per Zaniolo il cui piatto sinistro sul primo palo fulmina Sherri. Il numero 10 dell’Atalanta esulta in maniera esagerata sotto la curva cagliaritana secondo Pairetto, che lo ammonisce. Altri due minuti e Lookman colpisce il palo con il suo movimento classico da sinistra rientrando e calciando di destro. Nicola cambia al 26’: dentro Obert per Augello e Gaetano per Deiola. Il Cagliari passa così al 4-2-3-1. Al 32’ entrano Marin e Pavoletti per Makoumbou e Zortea. In pochi minuti Nicola rimodella la sua squadra in un 4-4-2 che in possesso palla diventa 4-3-1-2 con Gaetano che “entra” dalla sinistra a fare il trequartista. Gasperini invece si tiene il 3-4-2-1 con Lookman riferimento offensivo e Zaniolo (fischiato ogni volta che tocca palla)-Samardzic trequartisti. Al 40’ Mina di testa costringe Carnesecchi a un altro intervento non semplice. Nicola chiude la partita con tre centravanti: Piccoli, Pavoletti e anche Mina. Ma non cambia più nulla nonostante l’assedio finale dei sardi e un ulteriore miracolo di Carnesecchi su Pavoletti. L’Atalanta vince 1-0 e allunga in testa alla classifica. Stop per il Cagliari dopo tre risultati utili consecutivi.

Pronti via e Nicola si presenta con la difesa a tre: Zappa, Mina e Luperto a fare da guardia sui tre giocatori più offensivi dell’Atalanta. Gasperini fa riposare per la prima volta De Roon dopo 22 partite consecutive stagionali senza nemmeno un minuto perso e lascia in panchina anche Lookman, dentro Brescianini e Pasalic tra trequarti e mediana. In fase di non possesso le due squadre si assomigliano nel vestito del 3-5-2 che in fase di possesso diventa rispettivamente 4-3-3 e 3-4-3. Dopo circa 20 minuti inizia a muoversi qualcosa. Prima una ripartenza orchestrata da Luvumbo che lancia Piccoli nello spazio chiuso in area da Kossounou e Kolasinac. Poi un sinistro di Brescianini, largo non di molto. Al 34’ grosso rischio per l’Atalanta: Kossounou in scivolata chiude su Deiola ma la palla gli sbatte sul braccio. Per la sala Var non è rigore. Al 39’ va in scena il Carnesecchi-show nel giro di pochi secondi. Prima la girata di Piccoli, poi il tentativo sotto porta dello stesso centravanti e quindi il tap-in di Zortea.