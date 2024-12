Boxe: a Carbonia Cristobal Lorente resta re d’Europa

Dalla quinta in poi, lo spagnolo ha premuto sull’acceleratore, non concedendo a Grandelli un attimo di respiro. L’azzurro, nella parte finale del match, ha cercato di forzare i colpi per ribaltare la sorte, ma ormai il margine accumulato dal detentore del titolo era incolmabile. Al termine, la decisione unanime dei giudici ha ribadito una verità già impressa nel ring: Cristobal Lorente resta, senza discussioni, campione europeo dei pesi piuma.

Carbonia – La sfida per il titolo europeo dei pesi piuma, andata in scena a Carbonia, ha confermato la supremazia di Cristobal Lorente. Francesco Grandelli ha tentato invano di scalzare dal trono il campione, ma fin dai primi scambi si è avuta la sensazione che l’impresa fosse oltre la sua portata. Lorente, saldo, rapace nei movimenti, ha imposto un ritmo subito elevato. Già dopo il primo gong il suo jab si è fatto sentire, e con il passare delle riprese il divario tecnico non ha fatto che aumentare.