Scommesse sportive: i pronostici di Mr Simon

Il campionato di Serie A entra nel vivo con la 15ª giornata, pronta a regalare emozioni e sorprese. La lotta scudetto si fa sempre più serrata, con l'Atalanta in vetta a guidare un gruppo agguerrito. In coda, la bagarre per evitare la retrocessione coinvolge sei squadre raccolte in appena cinque punti. L'epoca delle "squadre materasso" sembra tramontata, e ogni match è una battaglia per conquistare i tre punti.





Ecco la TRIS FLAG di MR SIMON, pronta per gli amanti delle scommesse sportive. Allacciate le cinture e scopriamo insieme i pronostici per tre sfide cruciali!





Juventus - Venezia

Data e ora: Sabato 14 dicembre, ore 20:45

Arbitro: Sign. Giua

I bianconeri affrontano un Venezia in difficoltà, reduce da 12 sconfitte nelle ultime 15 trasferte in Serie A. La Juventus, forte di 10 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 12 sfide contro i lagunari, parte da favorita.





Risultato primo tempo 1X2: Juventus o pareggio (quota 1.53, Bet365)

Risultato esatto: Juventus 2-0 (quota 6.00)

Milan - Genoa

Data e ora: Domenica 15 dicembre, ore 20:45

Arbitro: Sign. Guida

Il Milan, imbattuto contro il Genoa da 13 incontri (9 vittorie e 3 pareggi), vuole consolidare la sua posizione. Tuttavia, i rossoblù arrivano a San Siro imbattuti nelle ultime cinque gare, pronti a mettere in difficoltà i padroni di casa.





Prima squadra a segnare: Milan (quota 1.25)

Risultato esatto: Milan 1-0 Genoa (quota 7.00)

Lazio - Inter

Data e ora: Lunedì 16 dicembre, ore 20:45

Arbitro: Sign. Chiffi

Allo Stadio Olimpico va in scena una sfida al vertice. La Lazio, con 31 punti in classifica, punta a confermarsi tra le grandi del campionato. I nerazzurri vantano 41 gol in trasferta nel 2024, ma la Lazio è maestra nelle vittorie di misura: una qualità che solo il Maiorca ha saputo superare quest'anno.





Over 2.5: (quota 1.90)

Risultato esatto: Lazio 1-2 Inter (quota 9.00)

Buona fortuna agli appassionati e lettori della Gazzetta Sarda! Ricordate sempre di giocare in modo responsabile. Le scommesse sportive devono essere un divertimento, non un problema.