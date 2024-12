Sesta giornata di Serie D di pallavolo femminile: la Gymnasium Volley Alghero cade a Sassari ma resta terza in classifica

“Abbiamo combattuto in tutti i set, soprattutto nel secondo, perso 26-24, che poteva rappresentare una svolta,” ha dichiarato l’allenatore Pasqualino Sotgia. “Le ragazze erano un po’ spente, forse a causa del turno infrasettimanale. Nonostante ciò, si sarebbe potuto fare di più anche nelle attuali condizioni.” Nonostante la sconfitta, la Gymnasium Volley Alghero mantiene il terzo posto in classifica, a un solo punto dall’ASD Orion Sassari, seconda. La squadra guarda ora al futuro con l’obiettivo di lavorare sugli errori e migliorare la propria classifica.





Sotgia ha elogiato l’impegno di alcune atlete, pur riconoscendo che la serata non è stata delle migliori. “Ci riorganizzeremo per il ritorno, con l’obiettivo di fare meglio contro una squadra diversa da quella che conoscevamo lo scorso anno, così come lo siamo noi,” ha concluso l’allenatore, fiducioso nella crescita del gruppo. Nonostante le difficoltà, la Gymnasium conferma il suo ottimo percorso in campionato e resta una delle formazioni più competitive della Serie D.

Ieri, mercoledì 11 dicembre 2024 alle 20, la Gymnasium Volley Alghero è uscita sconfitta nella trasferta di Sassari contro la Torres Volley. La gara, disputata presso la palestra della Scuola Media n. 11 di via Vincenzo Onida, valida per la sesta giornata di Serie D femminile, si è conclusa con un netto 3-0 (25-16, 26-24, 25-18) a favore delle padrone di casa.