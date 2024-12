Le Portel piega la Dinamo Sassari: sconfitta che complica il cammino europeo

In merito alla gara, il primo quarto, come abbiamo precedentemente affermato, è stato caratterizzato da un gioco fatto di sorpassi e contro-sorpassi, che rendevano l’incontro molto piacevole e dove la Dinamo riusciva a chiudere la prima frazione di gioco sul risultato di 16-14. Al rientro in campo dopo il piccolo intervallo, l’andamento del match si sviluppava sulla falsariga del primo periodo, spezzato solamente dalle due “bombe” messe a segno dall’esperto cestista transalpino Konate, che permettevano alla formazione francese sia di realizzare un piccolo break, sia di stare davanti nel punteggio (43-40) quando il match si trovava a metà del suo svolgimento. Alla ripresa delle ostilità, incontro ancora senza padrone, con i giocatori del Le Portel e del Banco che combattevano su ogni pallone cercando ciascuno l’allungo decisivo (situazione che non accadeva per nessuna delle due) ed esito della contesa che recitava, dopo tre quarti di gara, 61-60 in favore del team militante nella Pro A francese. Il break di cui stavamo parlando arrivava però nell’ultimo quarto di gioco, in cui Fevrier e compagni trovavano addirittura un vantaggio che si attestava sulla doppia cifra (+10), divario che veniva ridotto in parte, poco dopo, dai ragazzi allenati da coach Markovic grazie a un parziale di 5-0 che forniva ancora qualche speranza di vittoria al team isolano. Tuttavia, gli ultimi minuti di gioco risultavano contraddistinti da una squadra transalpina capace, da una parte, di avere il sangue freddo necessario per ottenere un successo di fondamentale importanza per il proseguo della stagione continentale, e, dall’altra, dal naufragio di tutte (o perlomeno in buona parte) le speranze della Dinamo in campo europeo per quanto riguarda la campagna in corso. Risultato finale del match: Le Portel 83 - Dinamo Sassari 76. In conclusione, desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della squadra biancoblù, previsto per il giorno 15 dicembre alle ore 12.00 contro l’ottima Reggiana, allenata dall’esperto mister Dimitris Priftis.

Dopo la cocente sconfitta subita nella prima giornata di Fiba Europe Cup contro l’ostica compagine del Bilbao Basket, la Dinamo Sassari subisce, poche ore fa, un’ulteriore battuta d’arresto nel match che la vedeva opposta alla formazione transalpina Le Portel. Una gara, avvenuta in terra francese, terminata sul risultato 83-76 in favore della squadra allenata dall’ottimo coach Eric Girard, in cui i ragazzi biancoblù hanno fornito una prestazione di buon livello per gran parte della contesa, non trovando tuttavia quel guizzo decisivo nell’ultimo periodo per portare a casa l’intera posta in palio. Incontro, facciamo notare, contraddistinto da un grande equilibrio per i primi 30 minuti di gioco, dove le due squadre in campo giocavano a rincorrersi nel punteggio, dando vita a un match molto bello e avvincente. Un risultato, quello appena ottenuto, che, inoltre, rende difficile la qualificazione del roster presieduto dal presidente Sardara al prossimo turno della competizione, lasciando a Bendzius e compagni nessuna possibilità di errore se desiderano proseguire il loro cammino nella suddetta competizione continentale.