L’Amatori Rugby Alghero espugna Lecco: vittoria convincente e terzo posto in classifica raggiunto

Tuttavia, l’Amatori Rugby Alghero ha subito reagito: prima una splendida meta di Spirito al 35’, trasformata da Delli Carpini, e poi, in chiusura di primo tempo, un’altra meta siglata da Shelqeti e trasformata dallo stesso Delli Carpini, hanno ribaltato la situazione portando gli ospiti sul 17-8 all’intervallo. Nel secondo tempo, la superiorità dei sardi è emersa con ancora maggiore chiarezza. Al 6’, Lenoci ha firmato la terza meta per l’Alghero, con Perello che ha trasformato per il 24-8. Nonostante alcune decisioni arbitrali discutibili, che hanno complicato ulteriormente la partita per entrambe le squadre, i rossoblù hanno mantenuto il controllo del match. Al 32’, Canulli ha siglato un’altra meta, trasformata da Perello, portando il punteggio sul 31-8 e mettendo al sicuro il risultato. Sul finale, il Lecco ha trovato una meta d’orgoglio con Valentini, chiudendo il match sul 31-13.





A fine gara, il coach dell’Amatori Rugby Alghero, Marco Anversa, ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra: “Siamo molto contenti, 5 punti importantissimi che ci danno fiducia e ci confermano tra le migliori del campionato. Stiamo costruendo una squadra solida, con giocatori di qualità e un gruppo coeso. Ora ci prepariamo per l’ultima sfida dell’anno, il 22 dicembre in casa, dove vogliamo regalare un’altra gioia ai nostri tifosi.” Con questa vittoria, l’Amatori Rugby Alghero conferma la propria candidatura come una delle squadre più solide e ambiziose della Serie B. Prossimo appuntamento, il 22 dicembre al campo di casa, per chiudere l’anno in bellezza e puntare ancora più in alto.









AMATORI RUGBY ALGHERO: May (37’ s.t. Bombagli), Delli Carpini, Russo (35’ s.t. Calabrò), Serra, Delrio, Perello, Armani, Sheqeti, Canulli, Lenoci, Capozzucca (35’ s.t. Manfredi), Tveraga (10’ s.t. Fierro), Stefani (1’ s.t. Cincotto), Spirito (1’ s.t. Wiernes), Natchkeba (35 s.t. Gueye). A disposizione: Cincotto, Gueye, Manfredi, Fierro, Calabrò, Wiernes, Marrone, Bombagli. Allenatore: Marco Anversa.





MARCATORI: 14’ p.t. Delli Carpini punizione, 18’ p.t. Pellegrino punizione, 29’ p.t. Valentini meta, Pellegrino non trasformata, 35’ p.t. Spirito meta, Delli Carpini trasformazione, 39’ p.t. Shelqeti meta, trasformazione Delli Carpini, 6’ s.t. Lenoci, trasformazione Perello, 32’ s.t. Canulli meta, trasformazione Perello, 36’ s.t. Betchvaia meta, Zappa non trasformata.





ARBITRO: Covati, Christian (Pc). ASSISTENTI: Chiappa, Marco (Bg), Pretoriani, Andrea (Mi).





NOTE: 28’ p.t. Del Rio ammonizione, 30’ s.t. Colombo ammonizione.

L’Amatori Rugby Alghero ha imposto la propria superiorità sul campo del Rugby Lecco, conquistando una vittoria netta per 31-13 nella settima giornata del campionato di Serie B. Un successo importante, che consolida il terzo posto in classifica dei sardi con 21 punti, a ridosso delle prime della classe. La partita ha subito messo in evidenza l’intensità e la determinazione della squadra algherese, capace di rispondere con carattere ai momenti difficili e di capitalizzare le occasioni nei momenti chiave del match. Nonostante un avvio aggressivo dei padroni di casa, la difesa granitica dei sardi ha respinto gli attacchi iniziali e, al 14’, Delli Carpini ha trasformato una punizione portando l’Alghero in vantaggio. Il Lecco, approfittando dell’ammonizione di Del Rio al 28’, ha trovato la meta dell’8-3 con Valentini.RUGBY LECCO CAFFE’ AGOSTANI: Messa, Alippi, Mauri, Rusconi, Riva (33’ s.t. Sala), Zappa, Pellegrino (20’ s.t. Crimella), Pandiani, Cattaneo (10’ s.t. Colombo), Maspero, Valentini, Galli (10’ s.t. Catania), Shalby (1’ s.t. Moroni), Vacirca (10’ s.t. Betchvaia), Robledo (10’ s.t. Butskhrikidze). A disposizione: Betchvaia, Butskhrikidze, Moroni, Colombo, Catania, Crimella, Sala, Coppo. Allenatore: Damiani Sebastian.