Extratime di Mr Simon: Franchi amaro ma dignitoso - il Cagliari lotta fino all'ultimo contro la Fiorentina

Nonostante gli sforzi e un secondo tempo giocato con grinta e personalità, i sardi non sono riusciti a sfondare la muraglia viola. Tuttavia, le note positive non mancano. Piccoli, sempre più incisivo in avanti, si conferma un punto fermo del reparto offensivo, mentre Felici regala giocate di qualità e lascia intravedere margini di crescita interessanti. Marin, nella sua nuova posizione davanti alla difesa, si è rivelato un faro in mezzo al campo, dimostrando che il gioco dal basso non spaventa questa squadra. Il rammarico più grande resta l’approccio al match: concedere il primo tempo a una squadra di qualità come la Fiorentina si è rivelato un errore pagato a caro prezzo. Ma il mosaico di mister Nicola continua a prendere forma, e le premesse per un Cagliari competitivo ci sono tutte. Ora la testa è già alla prossima sfida, sabato 14 dicembre alle 15, quando alla Domus arriverà l’Atalanta di Gasperini, lanciatissima e sulle ali dell’entusiasmo. Sarà una prova di fuoco per i rossoblù, che potranno contare sul calore del loro pubblico per cercare di fermare una delle squadre più in forma del campionato. E chissà, con un Cagliari così, nulla è precluso.

Un Franchi gremito di passione ha fatto da teatro a una sfida combattuta, dove il Cagliari di mister Davide Nicola ha ceduto per 1-0 alla Fiorentina, ma senza mai sfigurare. Una sconfitta di misura, con i rossoblù che escono dal campo a testa alta, mostrando segnali di crescita e promettendo un girone di ritorno ricco di emozioni. Il primo tempo è stato segnato dalla supremazia della Fiorentina, che al 24’ ha trovato il gol decisivo grazie a un lampo di Cataldi. Il centrocampista viola, servito magistralmente da Beltrán, ha scagliato un bolide sotto l'incrocio, battendo l’incolpevole Sherri. Una rete che ha cristallizzato l’equilibrio iniziale e messo i padroni di casa in vantaggio. Il Cagliari, però, non si è perso d’animo. Dopo una prima frazione timida e troppo attendista, nella ripresa i rossoblù hanno cambiato volto. Mister Nicola, fedele al suo spirito battagliero, ha apportato correttivi che hanno ridato vivacità alla squadra. Viola, in una giornata opaca, ha lasciato il campo a Gaetano, mentre a venti minuti dalla fine Nicola ha trasformato il suo undici in una formazione a trazione anteriore, cercando con coraggio la rete del pari.