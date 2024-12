Dinamo Sassari espugna Venezia: vittoria di prestigio contro la Reyer

La partita è iniziata con un primo quarto dominato dai sassaresi, grazie alle ottime prestazioni di Halilovic e Bendzius, che hanno contribuito a un parziale di 13-0, cogliendo di sorpresa il pubblico veneziano e chiudendo la frazione sul 26-17. Nel secondo quarto, la Dinamo ha mantenuto alta l’intensità difensiva e incisività offensiva, andando al riposo sul 47-37. Il terzo quarto è stato il più difficile per la squadra sarda: la Reyer, con una difesa più solida, ha sfruttato i numerosi errori del Banco per riequilibrare il punteggio sul 58-58. Tuttavia, nell’ultimo quarto, Ennis è salito in cattedra con 10 punti consecutivi che hanno riportato i biancoblù in partita. Gli ultimi minuti, concitati e ricchi di emozioni, hanno visto Fobbs e Bibbins decisivi, con una stoppata e due tiri liberi che hanno sancito la vittoria finale. Il prossimo appuntamento per la Dinamo è fissato per il giorno e ora contro la squadra francese del Le Portel, guidata dall’esperto coach Eric Girard.

Dopo il successo dello scorso weekend contro la Pallacanestro Trieste, la Dinamo Sassari conquista un’importante vittoria nella decima giornata di LBA, imponendosi in trasferta sulla Reyer Venezia con il punteggio di 84-78. Cappelletti e compagni hanno offerto una prestazione di grande qualità, guidando il match per gran parte del tempo e respingendo il tentativo di rimonta avversario nel terzo periodo, quando la formazione veneta aveva riportato il punteggio in parità (58-58). La determinazione e la grinta dei biancoblù sono state decisive per portare a casa un risultato di grande valore. La vittoria, sebbene segnata dall’uscita per falli di Halilovic e Renfro negli ultimi minuti, è stata frutto di un ottimo lavoro di squadra, con quattro giocatori in doppia cifra. Questo successo consente alla Dinamo di salire a 8 punti in classifica, raggiungendo proprio la Reyer Venezia, e di guadagnare fiducia in vista dei prossimi impegni.