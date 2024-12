Torres ritrova la vittoria: 2-1 sul Carpi in Emilia

In merito alla partita, gara subito in salita per le compagini in campo, che devono fare a meno, già dai primissimi minuti di gioco, di due pedine fondamentali all’interno delle loro rispettive formazioni come il capitano Mandelli (nelle fila del Carpi) e il centrocampista Masala (in ambito torresino), i quali erano obbligati a lasciare anzitempo il terreno di gioco a causa dei rispettivi infortuni, che precludevano il proseguimento del match da parte dei due giocatori appena citati. Nonostante tale vicissitudine, e consapevole della posta in palio, tuttavia la formazione sarda non si perdeva d’animo, riuscendo a realizzare la prima marcatura dell’incontro con il giocatore di origini africane Guiebre, che, approfittando di una deviazione del mediano (ex Spal) Contiliano, eseguiva un tiro-cross che costringeva l’estremo difensore carpigiano Sorzi a raccogliere la sfera al di là della linea bianca della porta da lui difesa. Formazione sassarese, inoltre, che (certamente non paga del primo gol messo a segno) trovava anche la rete del raddoppio due minuti più tardi con l’esperto attaccante Zecca, il quale (ben servito da Antonelli) infilava, per la seconda volta, la porta della squadra padrone di casa ponendo il match su binari poco consoni al Carpi.





Sulla seconda parte della prima frazione di gioco non vi erano altre situazioni di particolare importanza se si “esclude” il rigore trasformato dal team emiliano con la punta Saporetti (bravo e fortunato) a depositare la sfera al di là dell’ottimo Zaccagno, accorciando da una parte le distanze e rimettendo, dall'altra, la formazione emiliana in corsa per un risultato utile. Risultato alla fine del primo tempo: Carpi 1 - Torres 2. Alla ripresa delle ostilità dopo l’intervallo, da registrare una Torres indubbiamente più vogliosa di ottenere i tre punti a disposizione che, malgrado i ripetuti assalti alla porta avversaria (bella incornata dell’attaccante bolzanino Fischlanner al 62°, ottimamente bloccata dal portiere Sorzi) non trovava, però, la terza rete per chiudere il match e anzi, nei minuti di recupero (91°), rischiava l’ennesima beffa stagionale, quando il terzino destro Tcheuna eseguiva una conclusione che veniva fermata dalla fiera opposizione del giovane centrocampista Bretan. Gara, che quindi terminava, di lì a poco, con un esito finale per 2-1 in favore della Torres. In chiusura desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della squadra presieduta dall’ottimo Stefano Udassi. Questo avverrà il giorno 15 dicembre alle ore 15.00 contro la nobile Lucchese allenata dall’ex giocatore del Cagliari Giorgio Gorgone.

Dopo le ultime uscite in campionato (contraddistinte da tre sconfitte consecutive), la Torres allenata dall’ottimo mister Greco torna (finalmente) alla vittoria, nel match valido per il 18° turno di Serie C (girone B). Un incontro, avvenuto in terra emiliana contro l’ostica compagine del Carpi, terminato sul risultato di 2-1 in favore della formazione sarda, in cui la squadra sassarese ha giocato con grande determinazione e “cuore”, invertendo il cammino del recente periodo e conquistando tre punti fondamentali non solo per la classifica, ma anche (e soprattutto) per il morale in vista dei prossimi (difficili) impegni.